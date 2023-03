Le aziende agricole non investono nulla sulle rinnovabili. Il 93% non ci punta

Aziende agricole, in Italia gli investimenti nelle rinnovabili ai minimi

Uno studio sulle aziende agricole fa emergere un dato preoccupante, gli investimenti in questo settore sulle rinnovabili sono veramente scarsi. Antonella Basso e Maria Bruna Zolin, due docenti dell'Università Ca’ Foscari di Venezia, hanno condotto una ricerca per fotografare l'attuale situazione, prendendo in esame 10mila aziende agricole italiane. "Il binomio agricoltura e rinnovabili - rivela questo studio e lo riporta greenreport - può portare benefici economici concreti alle aziende agricole. Tuttavia, integrare l’attività zootecnica o agricola con la produzione di energia green è ad oggi un’opportunità sfruttata solo dal 7,2% delle imprese del settore. Le rimanenti 9.216 aziende agricole, pari al 92,8% del nostro campione, non producono rinnovabili, evidenziando il grande potenziale del comparto agricolo per contribuire alla crescita sostenibile".

Nello studio sono state prese in considerazione le aziende del settore agricolo italiano con una produzione tra un minimo di 8.000 e un massimo di 10 milioni di euro e un’area utilizzata superiore ad 1 ettaro di terreno. In totale sono state prese in considerazione 9.927 aziende agricole. "La produttività media del terreno ammonta a 11.672 per le aziende non produttrici di rinnovabili. Soltanto prendendo in considerazione le aziende produttrici di energie rinnovabili nel loro complesso la media è di 12.552 euro. Tuttavia, prendendo in considerazione solo le produttrici di biogas la produttività media sale a ben 30.676 (+162,81 %). La produttività media della forza lavoro è di 56.279 euro nelle aziende prive di impianti a rinnovabili. Si tocca una produttività media di 83.092 euro per le aziende produttrici di energie rinnovabili e di 85.752 euro. Questa produttività sale del +52,37% per le aziende produttrici di energia solare".