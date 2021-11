Msc Crociere, arriva la svolta green. "2 mld su idrogeno e nuovi carburanti"

Msc Crociere, emissioni zero. maxi investimento in Idrogeno

Msc Crociere si rinnova ed entro il 2030 le sue flotte saranno green. Lo ha annunciato Pierfrancesco Vago, executive chairman del gruppo. "Abbiamo in corso - spiega Vago al Sole 24 Ore - un confronto con Fincantieri per trovare soluzioni tecniche nel campo della sostenibilità che, nel giro di breve tempo, ci possano traghettare a ulteriori soluzioni tecniche, ancora più definitive, su cui i nostri investimenti potrebbero arrivare a due miliardi prima del 2030". Lo sviluppo della tecnologia applicata alla sostenibilità, spiega Vago, dipende anche dalle scelte politiche.

"C'è una grandissima discussione - prosegue Vago al Sole - sul fit for 55 dell'Ue, in cui entra la taxonomy, che intende definire quali saranno i settori green su cui la Comunità concentrerà i finanziamenti in futuro, e all'interno del quale si muove anche la Sace. Come industria crocieristica noi facciamo molta ricerca: sull'idrogeno, in cui entra l'accordo firmato a luglio con Fincantieri e Snam, sulle batterie, sulle fuel cell, sul metanolo, sui carburanti alternativi. Perché se vogliamo arrivare a emissioni zero nel 2050 - continua - dato che i costi delle navi vengono ammortizzati in 30 anni, dobbiamo già oggi capire quale possa essere la propulsione senza Co2.

