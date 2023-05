Riciclo, vecchi materassi tornano a nuova vita grazie a una startup pugliese

In Puglia nasce un progetto di economia circolare unico e innovativo

L’innovazione e il riciclo di prodotti ingombranti e di residui di lavorazione della produzione di cuscini e materassi in poliuretano tornano a nuova vita grazie all'idea di Green Polyols, una start up innovativa, con sede a Ostuni (Brindisi). Si tratta impianto di economia circolare unico in Italia nato dalla collaborazione tra la Puglia, con le start up Green Polyols, New Wind e MecProd, e il Veneto, con il gruppo di ricerca del professore Michele Modesti del dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Padova.

Per il professore, è "un progetto innovativo unico in Italia", che "ha prodotto risultati sorprendenti”. Grazie a questa tecnologia all'avanguardia - sul piano nazionale ed europeo - finanziata dalla Regione Puglia, i residui di lavorazione vengono riciclati. Così, invece di finire in discarica o di essere bruciati nei termovalorizzatori vengono riportati allo stadio liquido sotto forma di polioli. Successivamente i polioli ottenuti sono trasformati in poliuretano e quindi in materassi, guanciali o altri prodotti per il benessere della persona. Dall'essere un costo diventano quindi una nuova risorsa per l’azienda e garantiscono la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.