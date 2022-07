Shampoo solido, come si usa e perché fa bene all'ambiente

Cos'è uno shampoo solido e come si utilizza: tutti i dettagli per conoscere un nuovo modo, più sostenibile, di mantenere puliti i propri capelli

Lo shampoo solido è un prodotto cosmetico che si usa per lavare i capelli. È formulato con ingredienti naturali, senza siliconi, parabeni e petrolati. La sua principale funzione è quella di detergere la nostra chioma, rimuovendo il sebo in eccesso, il sudore e i residui di prodotti per capelli, proprio come un normale shampoo. A differenza di quelli cui siamo abituati, però, non è disponibile in forma liquida ma solida. Una novità diventata quasi di moda negli ultimi anni e che dà un contributo importante anche alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro pianeta. Scopriamo insieme tutti i dettagli e i consigli per provarlo sulla propria chioma.

Com'è fatto uno shampoo solido e come si utilizza

Lo shampoo solido è uno shampoo che si presenta, lo suggerisce anche il nome, in forma solida. Sebbene le ricette cambiano a seconda delle marche, solitamente è composto da ingredienti naturali, come burro di karité, olio d'oliva o altri tipi di oli. Questi ingredienti aiutano a lavare i capelli e il cuoio capelluto. Talvolta possiamo trovare in questo tipo di shampoo anche oli essenziali, utili per proteggere capelli e testa dall'attacco di agenti esterni. La maggior parte di noi ha familiarità con lo shampoo liquido. Ma cosa succede se utilizziamo quello solido? Sostanzialmente non c'è differenza nell'utilizzo, ma potremo avere dei benefici, sul lungo termine, sia economici che ambientali. Per lavarsi i capelli con uno shampoo solido, inizia bagnando chioma e cute. Strofina la saponetta di shampoo fra le mani per creare una schiuma. Massaggia quindi il cuoio capelluto e i capelli. Sciacqua tutto accuratamente, e ripeti il passaggio, se necessario. Ci potrebbe volere un po’ di tempo per abituarsi all’utilizzo dello shampoo solido, ma è un ottimo modo per ridurre i rifiuti e avere dei capelli fantastici allo stesso tempo.

I benefici di utilizzare uno shampoo solido

Ci sono molti motivi per passare a uno shampoo di questo tipo, il primo dei quali è, appunto, la maggior sostenibilità. Non essendoci alcuno spreco di imballaggio, ha infatti un impatto minore sull'ambiente. Inoltre, è anche più economico nel lungo periodo rispetto agli shampoo in forma liquida, poiché basta usarne una piccola quantità ad ogni utilizzo per poter avere capelli perfetti. Per chi fosse sempre in movimento, poi, è un'ottima scelta per i viaggi: infatti risulta vantaggioso per il peso tutto sommato contenuto. Ma dove si compra uno shampoo solido? Puoi trovare questo tipo di shampoo in una varietà di rivenditori online. Grazie al suo successo e alla sempre maggiore attenzione verso le tematiche di carattere green, tuttavia, è possibile ormai trovarlo anche nei migliori negozi e nella grande distribuzione.

Altri metodi alternativi per lavare i capelli

Se hai a cuore le tematiche ambientali e stai cercando metodi alternativi per lavare i capelli, sappi che, oltre allo shampoo solido, ne esistono altri. Un metodo alternativo che sta acquisendo sempre più popolarità è l'utilizzo dell'aceto di mele. Si tratta di un modo naturale per pulire i capelli e il cuoio capelluto e può essere molto efficace nel rimuovere qualsiasi residuo. Un altro metodo alternativo famoso è quello che prevede l'uso del bicarbonato di sodio. Questo può essere mischiato con acqua per creare una pasta che può essere utilizzata per pulire la propria chioma. Il bicarbonato di sodio è un detergente naturale e può aiutare a rimuovere qualsiasi prodotto che possa essere incastrato tra i capelli.Infine, alcune persone preferiscono usare semplici saponi naturali, anche in formato liquido, come alternativa ai tradizionali shampoo. Questi sono privi di tutte le sostanze chimiche aggressive che si trovano negli shampoo commerciali, e possono essere un'ottima opzione per le persone con la pelle sensibile o che cercano un modo più naturale per lavare i capelli. Insomma, le possibilità non mancano. Sta a te scegliere quella più adatta alle tue esigenze per fare un favore a te stesso, ai tuoi capelli e, soprattutto, al nostro pianeta.