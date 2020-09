Sostenibilità, Edison e Bnl Gruppo Bnp Paribas insieme per servizi green

Edison Energia, la società di Edison dedicata alla vendita di commodity e servizi a valore aggiunto a famiglie, imprese e partite IVA, e BNL Gruppo BNP Paribas annunciano una partnership strategica volta a supportare e incoraggiare le scelte sostenibili dei clienti. Il player energetico e il gruppo bancario si alleano per agevolare l’adozione di soluzioni smart per l’efficientamento energetico degli edifici residenziali e il consumo di energia green: iniziative concrete a favore della de-carbonizzazione e della transizione energetica del Paese.

BNL e le società del Gruppo BNP Paribas in Italia, specializzate in prodotti e servizi per privati ed imprese nei più diversi settori (dal banking all’assurance fino al noleggio, leasing, real estate), sono in grado di offrire una piattaforma di soluzioni in modo che il cliente possa avere a disposizione un unico e qualificato entry point per le proprie esigenze; la partnership con Edison rende ulteriormente efficiente tale approccio.

Marco Tarantola, Vice Direttore Generale di BNL e Responsabile della Divisione Commercial Banking e Reti Agenti: “La partnership tra BNL ed Edison si inserisce nella nostra strategia di open banking che punta ad integrare l’offerta di prodotti e servizi tipici dell’industria bancaria con il meglio delle proposte derivanti da altre industry, per mettere a disposizione del cliente - privati, famiglie, imprese – una piattaforma moderna, ricca e in continuo sviluppo di soluzioni bancarie e non bancarie, per il quotidiano e per le piccole e grandi progettualità delle persone. Crediamo come banca e come gruppo che ciò rappresenti un concreto valore aggiunto per il cliente, verso il quale l’azienda si pone come un hub grazie al quale poter avere accesso, in modo facile ed utile, a ciò di cui il cliente ha davvero bisogno, con una proposta di qualità e attenta alla sostenibilità ambientale, che è al centro del nostro agire sia come operatore economico-finanziario sia come gruppo attento alla Società e al futuro”.

“L’alleanza con BNL ci permette di ampliare la gamma di soluzioni offerte per la casa e il benessere delle persone contribuendo a sviluppare stili di vita sempre più sostenibili grazie al consumo di energia rinnovabile e ad efficientare il patrimonio edilizio italiano valorizzandolo nel tempo. Siamo convinti che anche questa iniziativa, che rappresenta un ecosistema di soluzioni altamente innovative, uniche nel settore, dia un contributo concreto alla progressiva decarbonizzazione del Paese”, dichiara Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia.

Efficientamento energetico: la situazione in Italia

Nel 2019 il 70% degli scambi immobiliari in Italia ha interessato immobili non ancora efficientati, ossia da ristrutturare: è il dato che emerge dall’analisi delle dinamiche del mercato immobiliare in funzione delle caratteristiche energetiche degli edifici svolta da ENEA in collaborazione con l’Istituto per la Competitività (I-Com) e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip) pubblicata ad aprile 2020. In sintesi, in Italia il mercato della compravendita – nonostante la buona crescita della domanda di edifici con classi energetiche virtuose - rimane dominato dalle categorie energetiche meno performanti. E la scarsa qualità energetica degli edifici rimane una caratteristica marcata del settore immobiliare italiano, con percentuali di edifici appartenenti alle ultime classi energetiche (D-G) che si attestano intorno al 85% per monolocali, bilocali e trilocali e intorno al 73% per villette e case unifamiliari.

L’efficientamento energetico degli immobili è dunque un tema attuale e concreto per la maggioranza degli italiani, sia per chi è in cerca di casa sia per chi ne ha una di proprietà e desidera ottimizzare i propri costi, riuscendo allo stesso tempo ad abbassare il proprio impatto ambientale e ad accrescere il valore dell’abitazione. Edison e BNL offrono in partnership una risposta a queste esigenze, presentando un pacchetto di soluzioni fatte su misura dei bisogni del singolo cliente.

Acquisto casa

Chi, ad esempio, acquista una casa e accende un mutuo (BNL ha una gamma di soluzioni attente agli aspetti green dell’immobile e al suo efficientamento), può richiedere per la prima volta in Italia, interfacciandosi in modo semplice con un unico interlocutore, di includere nell’erogazione del prestito anche le spese di acquisto e installazione di caldaia, climatizzatore, pannelli fotovoltaici o wallbox di ricarica per l’auto elettrica. Servizi a cui può aggiungere anche l’attivazione della fornitura green di luce e gas, rateizzando tutte le spese energetiche.

Ristrutturazione

Ristrutturazione. Nel caso, invece, di una ristrutturazione ed efficientamento degli impianti energetici, il cliente accede a un finanziamento con rate di 24 o 36 mesi. Inoltre, a seconda della tipologia e importanza degli interventi di efficientamento da eseguire, può beneficiare o degli eco-bonus introdotti dal Governo con il Decreto Rilancio, per i quali BNL è attiva con servizi dedicati, oppure può cedere il credito a Edison, pagando soltanto il 35 per cento del valore delle soluzioni scelte (clima, caldaia, pompa di calore o solare termico). Nella sua offerta di soluzioni legate agli eco-bonus, BNL è pronta ad agire come facilitatore per il cliente intervenendo sia sugli aspetti economici, in modo da rendere l’operazione ancora più immediata e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, sia sugli impatti ambientali derivanti dalla riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. La Banca può acquisire il credito d’imposta dalle imprese-clienti, anche supportandole nelle esigenze finanziarie all’avvio dei lavori, oltre che dai privati.

Energia green

Chi, infine, volesse da subito abbracciare uno stile di vita improntato a consumi consapevoli e sostenibili, ha a disposizione le soluzioni di fornitura domestica di energia rinnovabile a prezzo fisso per 12 mesi, la fornitura di gas, sempre a prezzo fisso per 12 mesi, con un bonus di 50 euro riconosciuto in bolletta per ogni contratto sottoscritto e in regalo il servizio Edison Energy Control, per ottimizzare i consumi e costi dell’energia. Con l’attivazione di almeno un contratto di fornitura domestica, inoltre, è garantito un ulteriore sconto del 50% per il primo anno sul pacchetto Edison Casa Relax Plus, il servizio di pronto intervento all’impianto elettrico e del gas, operativo tutti i giorni 24 ore su 24. Alla componente energetica può aggiungersi anche l’attivazione del pacchetto mobilità con Telepass Pay X, che consente di pagare pedaggi autostradali e lo shopping attraverso un’unica app.

Un ventaglio di servizi, quello proposto da Edison e BNL Gruppo BNP Paribas, che mira a soddisfare le esigenze di un cliente protagonista del progresso energetico, che pone al centro del suo agire l’impegno verso la sostenibilità e l’uso consapevole delle risorse.