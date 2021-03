Sperlari: stop a gelatina animale nelle caramelle

Sperlari, colosso italiano specializzato nella produzione di caramelle, torrone, torroncini, mostarda e dolcificanti, ha annunciato un importante passo in tema di sostenibilità: da oggi nella produzione delle caramelle non verrà più utilizzata la gelatina animale. Per farlo l'azienda ha dovuto modificare tutte le sue ricette in tutti gli stabilimenti italiani, sostituendo la gelatina animale con ingredienti di origine vegetale, come l'amido di mais e l'amido di patate.

In merito a questa scelta l'ad Piergiorgio Burei ha dichiarato: "Siamo fieri di annunciare il lancio sul mercato delle nostre nuove caramelle Kids che nascono, appunto, senza gelatina animale e rappresentano un'offerta a valore aggiunto nel segmento bambino".