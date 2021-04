Usa, Yellen in prima linea sul clima: creato un nuovo ufficio al Tesoro

Janet Yellen, segretario al Tesoro statunitense, crea un nuovo ufficio sul clima all'interno del suo dicastero per sovraintendere alle politiche fiscali ed economiche dell'amministrazione per combattere il cambiamento climatico e lo ha chiamato Climate Hub. "Il cambiamento climatico richiede investimenti ad ampio livello da parte dell'industria e del governo- dichiara Yellen- nonché azioni per misurare e mitigare i rischi legati al clima per le famiglie, le imprese e il nostro settore finanziario".

L'hub sarà guidato da John Morton, ex dell'amministrazione Obama che si era occupato di supervisionare l'energia e il cambiamento climatico nel Consiglio di sicurezza nazionale. Una scelta "sicura" che ha lo scopo di "assicurarsi che il dipartimento stia facendo tutto il possibile per rispondere ai cambiamenti climatici creando nuove opportunità che rafforzino la nostra economia".

"Il cambiamento climatico presenta nuove sfide e opportunità per l'economia degli Stati Uniti", afferma Yellen nella sua nota. "La finanza e gli incentivi finanziari giocheranno un ruolo cruciale nell'affrontare la crisi climatica in patria e all'estero e nel fornire capitali per creare nuove opportunità di trasformazione dell'economia", conclude il segretario al Tesoro.

Una decisione completamente in linea con la nuova linea politica fissata dal presidente Joe Biden che, fin dal principio del suo mandato, ha posto le questioni climatiche al centro della sua agenda. Tra i primi provvedimenti va ricordato l'immediato rientro degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi. Inoltre, Biden ha subito reso gli investimenti nelle energie rinnovabili una parte fondamentale del suo maxi-piano infrastrutturale da 2.000 miliardi di dollari. Infine, per il 22-23 aprile il presidente Usa ha invitato 40 leader a partecipare a un vertice internazionale sul clima per fisserare dei nuovi, ambiziosi obiettivi degli Stati Uniti per la riduzione delle emissioni responsabili del cambiamento climatico.