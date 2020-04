Zalando racconta la sostenibilità attraverso le storie dei suoi dipendenti

Lanciata in occasione del 50° anniversario della Giornata della Terra, l'ultima campagna Zalando, dedicata a una moda ancora più sostenibile, porta l'attenzione sulla visione audace dell'azienda di diventare una piattaforma di moda sostenibile con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta.

Intitolata "Un obiettivo comune. Sostenibilità su Zalando", questa campagna vede protagonisti gli attuali dipendenti Zalando, che non solo stanno costruendo un futuro più sostenibile per l'azienda, ma sono anche appassionati sostenitori della sostenibilità nella loro vita personale.

Per celebrare la Giornata della Terra, Zalando dedica la sua homepage a una moda più sostenibile per l'intera giornata.

“Un obiettivo comune. Sostenibilità su Zalando” è la terza grande iniziativa Zalando all’interno della strategia di sostenibilità dell’azienda do.MORE, dopo la prima campagna di moda sostenibile e l'esclusiva collezione premium "Small Steps". Big Impact", creata insieme a nove marchi nordici nel gennaio di quest'anno.

In occasione del 50° anniversario della Giornata della Terra, il più grande evento civico del pianeta, Zalando non solo lancia la campagna, ma dedica la sua homepage a una moda più sostenibile, rendendola protagonista per tutta la giornata tramite i teaser presenti sul sito e aumentando la visibilità dell'assortimento più sostenibile, sensibilizzando così i suoi 32 milioni di clienti in 17 mercati.

"Vogliamo rendere più facile per i clienti individuare e acquistare una moda più sostenibile; non solo fornendo loro un assortimento di oltre 30.000 articoli contrassegnati con la dicitura "sostenibile", ma anche tutte le informazioni necessarie per fare queste scelte", afferma Kate Heiny, Direttore Sostenibilità di Zalando.

"Abbiamo dedicato la nostra homepage alla moda sostenibile in occasione della Giornata della Terra per celebrare il suo 50° anniversario. Vogliamo puntare i riflettori su una moda più sostenibile e sui nostri marchi partner che hanno intrapreso questo viaggio con noi".

Scattata a febbraio da Brett Lloyd attraverso immagini e video, la campagna mostra gli sforzi di Zalando in materia di sostenibilità attraverso gli occhi di sette dipendenti che lavorano in vari dipartimenti come Sustainability e Partner Communications, Marketing e Category Management e Tech e Social Media, e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di Zalando.

"Con questa campagna vogliamo continuare a ispirare i clienti a fare scelte più sostenibili", afferma Lydia Gries, Responsabile della Direzione Creativa di Zalando. "È una campagna speciale per noi, in quanto i protagonisti non sono solo promotori della sostenibilità, ma anche dipendenti Zalando". Vogliamo dimostrare che l’impegno di Zalando in questo senso è una vera e propria collaborazione tra diversi dipartimenti che lavorano per un unico obiettivo. Ognuno di loro sta contribuendo personalmente agli obiettivi di sostenibilità di Zalando e siamo davvero felici di mostrare i volti che si celano dietro a questi sforzi".

I formati video sono il fulcro editoriale della campagna. Nel primo i membri del team di Zalando esprimono la loro opinione sul tema della sostenibilità, introducendo il messaggio chiave della campagna: quando facciamo piccoli passi insieme, questi vanno a sommarsi fino a creare qualcosa di più grande. Il secondo video fornisce una visione più approfondita del punto di vista dei talenti sulla sostenibilità, e di come stanno lavorando per portare a compimento la visione coraggiosa di Zalando per il futuro, come delineato nella strategia aziendale di sostenibilità do.MORE corporate sustainability strategy. Sia che si tratti di implementare soluzioni di packaging riciclato o di permettere ai consumatori di compensare l'impatto del loro acquisto, ognuno dei membri del team sta lasciando il segno sul cammino dell'azienda verso un futuro più responsabile.

La campagna creata in collaborazione con l'agenzia creativa berlinese Günther è presente sui social media e sui canali di proprietà di Zalando in tutti i 17 mercati di Zalando.