Bollette del gas, detrazioni fiscali e trucchi per pagare di meno

Liberi professionisti e imprese – Uffici, studi professionali, negozi e laboratori possono portare in detrazione una quota delle bollette, a patto che il contratto di fornitura sia intestato alla partita IVA.

Lavoratori autonomi in smart working – Se una parte dell’abitazione è destinata al lavoro, una percentuale delle spese può essere detratta, in proporzione alla metratura usata per l’attività.