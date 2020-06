IL LIFTING DEI GLUTEI SENZA BISTURI DI DVORA ANCONA

Per donare tono, volume e sostegno ai glutei oggi c’è Sculptra, l’ultima novità negli Stati Uniti per ricostruire i glutei in quanto è un prodotto che viene utilizzato per i volti da circa 20 anni, per cui collaudato e funzionante.

Si tratta di un vero e proprio biostimolatore che utilizza l’acido polilattico, efficace in tutti i casi di glutei flaccidi, senza forma, che hanno perso turgore e spessore.

Il trattamento permette non solo di aumentare la tonicità e rimpolpare il tessuto svuotato dei glutei, ma anche di offrire una piacevole sensazione di naturale morbidezza al tatto.

Durata e numero di trattamenti:

A differenza dei comuni filler riempitivi, Sculptra viene riassorbito dal corpo in modo lento e naturale: il suo effetto dura 2 – 3 anni una volta completata la serie di 3 – 4 trattamenti, a distanza di 1 – 2 mesi l’uno dall’altro, come da protocollo indicato dal medico estetico. Ogni seduta ha una durata di circa 30 minuti.

Risultati:

I risultati di Sculptra sono visibili già dalla 1° seduta, ma è necessario che il paziente completi il ciclo di trattamenti indicati per avere un risultato più duraturo.

Lato B alla brasiliana senza bisturi

Glutei alti, tonici e sodi

Volume dei glutei ripristinato

Pelle ringiovanita e morbida al tatto

Costo del trattamento:

A partire da 500 euro