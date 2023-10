Il metodo AF Lab, così Andrea Foriglio conquista il mondo del benessere

Andrea Foriglio – Chinesiologo e Osteopata - ha rivoluzionato il mondo del benessere partendo da un percorso di studi universitari. Poi, dopo la laurea, è arrivata l’esperienza imprenditoriale. Che l’ha premiato con la nascita di AF Lab: uno studio esclusivo, nato nel 2021, formato da un élite team di professionisti. Al suo interno ci sono varie figure: Personal Trainer, Chinesiologi, Nutrizionisti ed Osteopati, che collaborano tra loro per portarti a raggiungere la forma fisica desiderata ed elevare il tuo stato di salute, anche se si parte completamente da zero.

Le persone vengono portate a raggiungere il corpo che hanno sempre sognato e a diventare la loro miglior versione di sempre con una chiave diversa da tutte le altre, lavorando prima di tutto sul mind-set e sulla motivazione per poi renderle consapevoli, tramite i nostri percorsi studiati e cuciti sulla persona, di uno stile di vita sano ed equilibrato che li porterà a migliorare su tutti i campi: fisico, mentale, salutare, lavorativo, familiare, relazionale.

AF lab è l’unico studio che ti permette di approcciare al mondo del wellness, del fitness, dell’allenamento e del miglioramento fisico con una chiave completamente diversa da tutte le altre: ogni persona è seguita da un team di professionisti dedicato senza doversi sbattere da un professionista all’altro ed avere scarsi risultati per mancanza di comunicazione tra quest’ultimi.

Il percorso è studiato in sincronia da tutti i professionisti che fanno parte del team di AF Lab, personalizzato in base alle esigenze della persona, ai suoi obiettivi, alla sua vita, ai suoi impegni familiari, al suo lavoro, ai suoi tempi, al suo ritmo circadiano e a tanti altri fattori che hanno permesso di far raggiungere a centinaia di persone risultati straordinari.

Il tutto garantito dal metodo AF Lab, studiato e messo in pratica dal Dott. Foriglio da più̀ di 10 anni, aiutando tantissimi tipi di persone: atleti, celebrity, imprenditori, liberi professionisti, impiegati e studenti a raggiungere il corpo che desiderano e ad elevare il proprio stato di wellness e salute.Più di 1.500 persone sono state aiutate tra Italia ed estero, grazie al metodo AF Lab, a raggiungere la forma fisica desiderata e diventare la loro miglior versione di sempre.