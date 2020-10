IL PEELING BRASILIANO DI DVORA ANCONA E' IL PEELING DELL'ACCHIAPPO

Una delle tecniche brasiliane più utilizzate ed efficaci è il peeling brasiliano: l'ultima

novità dal Brasile di Dvora Ancona!

Ogni 30 giorni la pelle effettua il turn over cellulare, lo strato più profondo dell’epidermide( strato basale germinativo) produce nuove cellule che sostituiranno quelle vecchie.

Ogni anno la produzione di nuove cellule diminuisce portando la nostra pelle all’inspessimento cutaneo, ad una distribuzione irregolare di melanina e quindi all’invecchiamento.

Proprio a causa dei motivi detti precedentemente i brasiliani hanno capito che per mantenere una pelle bella e sana devono prevenire l’invecchiamento utilizzando particolari tecniche, come il peeling.

COS’E’ IL PEELING BRASILIANO?

Il peeling è un composto di diversi acidi ,tra i quali quello salicilico, lattico e glicolico, che entrando in contatto coi tessuti porta ad una leggera esfoliazione per eliminare le cellule morte e le impurità, a una riattivazione del microcircolo sottocutaneo e a un rimodellamento del collagene.

COME AVVIENE IL TRATTAMENTO

Il paziente viene struccato, si applica un pre-peeling a base di acido glicolico per alcuni minuti, si deterge e si passa poi all’applicazione del peeling brasiliano che agirà in pochi minuti, quindi si tampona con acqua. In seguito viene applicata una maschera con principi attivi per reidratare la pelle.

Il paziente uscirà dallo studio medico privo di rossore, ma in compenso con una pelle più compatta, luminosa e con un effetto lifting .

Il peeling ha la funzione fondamentale di stimolare i fibroblasti e quindi la loro produzione di elastina e collagene, prodotti fondamentali per l’elasticità e il tono della pelle.

MANTENIMENTO

Il trattamento va effettuato una volta al mese per continuare a stimolare il collagene e mantenere pulita la pelle.

Un ulteriore consiglio per ottenere una pelle perfetta è lavarsi il viso tutti i giorni con un detergente con bassa percentuale di glicolico.