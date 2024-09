Il Re del Marocco compra l'"altra" Nutella: investiti 450 mln in Nutkao

Il big del cacao, Nutkao ceduto al re del Marocco per 450 milioni

La famiglia reale del Marocco, attraverso la holding Al Mada, ha messo le mani su NutKao, azienda piemontese leader nel cacao con 320 milioni di ricavi, nota per produrre creme spalmabili alla nocciola (simili alla Nutella) per marchi come Esselunga, Conad, Carrefour, Pan di Stelle (Barilla) e perfino Walmart.

L'operazione, la prima dei reali marocchini in Europa, ammonta a 450 milioni di euro. La transazione avverrà tramite Teralys, braccio agroalimentare di Al Mada, che punta a consolidare la filiera in Africa, uno dei maggiori produttori di cacao, ingrediente fondamentale per le creme NutKao.

La scelta di NutKao non è però casuale. La società, fondata nel 1982 da Giuseppe Braida, con forti radici nell’industria dolciaria, lavora già due terzi del suo business all’estero e ha impianti sia negli Stati Uniti che in Ghana. Questo si sposa perfettamente con l’obiettivo strategico di Teralys: potenziare la produzione di cacao e creme spalmabili, sviluppando la filiera africana. Infatti, Al Mada aveva già investito nel 2023 in Patisen, una holding senegalese che opera nello stesso settore.

White Bridge Investment, che ha controllato NutKao dal 2018, ha deciso di vendere dopo una lunga selezione di potenziali acquirenti. Braida, rimasto azionista di minoranza, si è mostrato ottimista sul futuro della compagnia, vedendo in Al Mada un partner strategico per garantire stabilità e crescita a lungo termine.

"L'operazione - si legge nel comunicato - verrà perfezionata dopo l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative". "Teralys mira a lanciare nuovi prodotti con Nutkao e a rafforzare nuovi mercati, primo tra tutti quello africano", sempre secondo il comunicato. Fondata nel 1982, in provincia di Cuneo, Nutkao è specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti a base di cacao, nocciole e pistacchio. Il gruppo ha unità produttive anche in Belgio e negli Stati Uniti, e ha un'unità di lavorazione del cacao in Ghana. Commercializza un'ampia gamma di prodotti in 80 paesi. Per Teralys, questa acquisizione "è pienamente in linea con la sua strategia di investire a lungo termine nella strutturazione di progetti per l'agroindustria promuovendo lo sviluppo delle risorse africane e sviluppando ulteriormente la produzione locale".