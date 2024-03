Il Successo di Francesco Polesel

Spesso si pensa che per avere successo su YouTube bisogna mostrarsi di fronte alla telecamera e diventare una sorta di celebrità online. Tuttavia, c'è una figura che sfida questo stereotipo: Francesco Polesel, un giovane ragazzo che ha scoperto un modo innovativo per generare guadagni senza dover mostrare la faccia.

Prima di diventare un Esperto di YouTube, Francesco faceva il pizzaiolo. Ma il lavoro manuale e la prospettiva di trascorrere tutta la vita a faticare senza una reale prospettiva di miglioramento lo hanno spinto a cercare altre vie.

A 18 anni ha abbandonato gli studi per entrare subito nel mondo del lavoro tradizionale come pizzaiolo, ma questo non è stato facile. Nonostante abbia tentato diverse strade imprenditoriali, come l'apertura di un ecommerce e un'agenzia di marketing online, i risultati non erano all'altezza delle sue aspettative.

Tuttavia, la sua perseveranza lo ha portato a scoprire un modello di business che avrebbe cambiato radicalmente la sua vita: YouTube Automation.

Questo approccio gli ha permesso di sfruttare il potenziale di YouTube senza dover mostrare il suo volto. Invece di mettersi dietro la telecamera, ha imparato a creare contenuti coinvolgenti e a monetizzare le visualizzazioni in modo passivo.

Oggi, Francesco gestisce oltre 50 canali senza volto in diversi settori, insieme al suo socio Amin. Questa esperienza li ha portati a fondare la "YouTube University", l'accademia leader in Europa per imparare a guadagnare su YouTube.

Inizialmente nata come un percorso interno per il personale della loro media company, la YouTube University è diventata un punto di riferimento per aziende, professionisti e persone che vogliono imparare a crearsi un'entrata online partendo da zero.

Il contributo di Francesco Polesel al mondo di YouTube non solo dimostra che è possibile avere successo senza mostrarsi di fronte alla telecamera, ma anche che con la giusta conoscenza e impegno le visualizzazioni di YouTube possono trasformarsi in una fonte di guadagno stabile e passiva.

La sua storia è un'ispirazione per chiunque desideri cambiare la propria vita attraverso il mondo digitale.