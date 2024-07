Inchiesta Genova: Nordio, ordinanza su Toti? Non l'ho capita

"Non la posso ne' criticare, ne' commentare, l'ho letta con grande attenzione. Posso dire che ho riletto di recente la 'Fenomenologia dello spirito' di Hegel e sono riuscito a capirla, ho letto quest'ordinanza e non ho capito nulla". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante il question time alla Camera, parlando dell'ordinanza del tribunale del Riesame di Genova che ha confermato gli arresti domiciliari per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. L'ordinanza e' stata acquisita da via Arenula a seguito della richiesta di apertura pratica al Csm avanzata nei giorni scorsi da due consigliere laiche di centrodestra. "L'iniziativa al Csm ha imposto al ministero il dovere di acquisire l'ordinanza", ha spiegato Nordio.

Inchiesta Genova: Riesame, Spinelli resta ai domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Genova ha rigettato l'istanza di revoca degli arresti domiciliari per l'imprenditore Aldo Spinelli, respingendo anche la loro sostituzione con un'interdittiva all'attivita' imprenditoriale. Spinelli e' ai domiciliari dal 7 maggio scorso, indagato per corruzione nell'ambito della maxi inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato, tra gli altri, all'arresto del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Secondo i giudici del collegio, persiste il rischio di reiterazione del reato.