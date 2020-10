E' "Orchestra" la soluzione che monitora la logistica del magazzino aziendale

Con un semplice clic, un’”Orchestra” guarda al futuro della logistica. Non si tratta della vecchia band ai ritmi di Casadei o dei moderni The Jackal ma la soluzione per la gestione dei magazzini aziendali. Ovvero, una suite software completa per le imprese, creata da Sistemha, nata come startup tre anni fa a Napoli, che si basa su servizi finalizzati a ridurre i tempi di attesa, quali la codifica, la tracciabilità, l’analisi e il monitoraggio dei sistemi di produzione, la movimentazione e lo stoccaggio di vario genere; un sistema insomma applicabile a tutti i comparti merceologici. In questo tempo di cambiamento, in cui l’economia acquisisce dinamiche nuove, Sistemha considera infatti suo alleato proprio il fattore tempo: un elemento imprescindibile per far sì che questo cambiamento diventi opportunità. Il complesso ambito della logistica si basa proprio sull’ottimizzazione del tempo al fine di poter semplificare i processi e renderli fruibili in qualsiasi ambito e dai diversi attori coinvolti.

«Investiamo molto in ricerca ed innovazione, avendo la sana ambizione di poter essere pionieristici in alcuni processi attualmente riscontrabili in ambiti diversi dalla logistica, rendendoli non solo applicabili nel nostro settore ma anche altamente performanti», spiega Riccardo Finizio, direttore tecnico di Sistemha srl, a capo di un team di programmatori e sviluppatori di ultima generazione la cui capacità analitica viene ulteriormente potenziata da un gioco di squadra che rende questo comparto un nucleo in continua espansione, senza però mai perdere di vista la formazione e la conoscenza delle normative in ambito di logistica e supply chain.

“Orchestra” declina il proprio core business -ovvero il software per la gestione di magazzino meglio conosciuto come WMS- in un’offerta più ampia e differenziata non solo in ambito di tracciabilità, codifica e gestione dei flussi, ma anche nel monitoraggio ed analisi delle performance degli impianti di produzione, attraverso nuovi prodotti -tra i più noti il “Trigger” ed il “Pat”- che forniscono al cliente la possibilità di prendere visione in tempo reale e registrare tutte le attività dei macchinari analizzandone le performance, l’andamento del magazzino e, se necessario, prendere le giuste misure correttive.

«Da un presente che può sembrare incerto traspare un futuro fatto di industrie che necessitano un’evoluzione che risponda alle logiche della nuova economia. La nostra azienda è già pronta ad addentrarsi in un mercato ricco di opportunità in cui la valorizzazione del “Made in Italy” rappresenta il fiore all’occhiello dell’economia a livello internazionale», commenta Francesco Di Lauro, amministratore unico di Sistemha. L’azienda ha infatti messo a punto un modus operandi basato sulla costante interazione tra operatori, macchinari e cliente tale da creare una sinergia atta potenziare le performance di produzione, anche attraverso l’attivazione di partnership d’eccezione.

«La natura stessa della logistica presuppone un’innovazione trasversale, che arrivi tanto ai produttori quanto ai distributori nei diversi ambiti merceologici, portando a proficui interscambi tra le aziende che hanno così l’opportunità di fare rete, attivando un meccanismo di alta profilazione delle performance», sottolinea Di Lauro, che conferma oggi un incremento della richiesta di innovazione tecnologica nella logistica alla quale soprattutto le aziende Made in Italy sono chiamate a rispondere in tempi rapidi: in questa direzione Sistemha oggi parte per il futuro.