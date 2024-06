Italtel, taglio del nastro per la sede di Palermo. Focus su green-innovazione

Italtel, inaugurata la nuova sede a Palermo

Italtel, gigante dell'Information & Communication Technology, ha appena inaugurato una nuova sede a Palermo, gettando un ponte verso il futuro con un focus su sostenibilità, comfort lavorativo e innovazione tecnologica. L'evento ha segnato non solo un ulteriore passo nel piano di ammodernamento dell'azienda ma anche un impegno a consolidare la propria presenza sia in Italia che sul palcoscenico internazionale.

La nuova sede di Palermo, situata in via Marchese di Villabianca conta circa 200 tra tecnici e ingegneri che lavoreranno negli uffici che non saranno solo funzionali alle esigenze del lavoro di team ma espressione della strategia aziendale per un futuro ecologico e tecnologicamente avanzato. Il modello lavorativo adottato da Italtel è di tipo ibrido, permetterà quindi al personale di lavorare da remoto per metà del proprio orario mensile, un aspetto che rispecchia la crescente esigenza di flessibilità nel mondo del lavoro.

L'anno 2023 si è rivelato significativo per Italtel, con l'azienda che ha registrato una crescita impressionante: un EBITDA normalizzato di 11,1 milioni di euro e ricavi che hanno toccato quota 270 milioni di euro. L'amministratore delegato, Benedetto Di Salvo, ha sottolineato l'importanza della nuova sede di Palermo come polo strategico per ricerca e sviluppo, evidenziando: "L’innovazione è al centro della nostra strategia e Palermo con i suoi laboratori di ricerca rappresenta un polo strategico per le attività di sviluppo software, ingegneria e di system integration, oltre che per lo sviluppo di progettualità con il mondo accademico."

E ha aggiunto: "Vogliamo tornare ad essere un riferimento per l’innovazione tecnologica in Italia, valorizzando le nostre risorse, attraendo giovani talenti e lavorando con il mondo accademico e le start-up. L’obiettivo è fare diventare la sede di Palermo un hub in grado di dare un forte impulso all’innovazione delle aziende e delle amministrazioni del territorio”.

Italtel impegna risorse notevoli nell'innovazione, integrando tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale, il Quantum Computing e l'Edge Computing nei propri processi. Parte del piano di azione per un futuro sostenibile comprende la creazione di un Comitato ESG e l'avvio di iniziative specifiche per ridurre il consumo energetico e l'impatto ambientale.

Fiom, "Ora vogliamo il piano industriale"

Soddisfatti della nuova apertura i sindacati chiedono di accelerare il piano industriale. “E’ positivo che Italtel abbia la sua nuova sede in una zona centrale di Palermo e che oggi la nuova struttura sia stata inaugurata alla presenza di tutte le istituzioni, locali e regionali. Adesso, però, aspettiamo di vedere i fatti, ovvero di conoscere il piano industriale che il colosso italiano dell’Information Communication Technology presenterà per rilanciare il sito palermitano – sottolineano il segretario Fiom Cgil Palermo e Sicilia, Francesco Foti, assieme a Filippo Lupo per la Fiom e alle Rsu Fiom di Italtel – Il nostro punto di vista è che occorra accelerare per dotare il sito di mission produttive specifiche che consentano nuove assunzioni di giovani”, aggiungono Foti, Lupo, Tomaselli e Pillitteri.