Iva Zanicchi si sposa a 82 anni: la proposta di nozze al compagno Fausto Pinna

Iva Zanicchi: matrimonio in vista, a 82 anni

E' stata lei a fare la proposta di nozze al fidanzato Fausto Pinna, di dieci anni più giovane: "Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo".

Separata dal 1985 dall'ex marito Antonio Ansoldi, peraltro scomparso nel 2000, la cantante ha già pensato anche al viaggio di nozze, che si svolgerà in Egitto e in Terrasanta Lo ha confidato a “Intimità” la stessa Zanicchi.

