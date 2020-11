Kids’ Lab digital di BASF si arricchisce e si sposta sul web

Il progetto BASF Kids’ Lab, che, da 8 anni, avvicina gli studenti italiani di elementari e medie al mondo della scienza, permettendo loro di sperimentare e comprendere da vicino i meccanismi alla base di alcuni fenomeni quotidiani, si evolve e diventa digitale.

I giovani aspiranti scienziati di tutta Italia possono contare su una serie di brevi e coinvolgenti video animati, accompagnati da infografiche chiare e precise, che spiegano come riprodurre, in tutta sicurezza e in un tempo limitato, esperimenti scientifici coinvolgenti e stimolanti.Come riesce, il sapone, a pulire il nostro corpo portando via lo sporco? Perché una palla di gomma rimbalza? A questi, e a molti altri quesiti, risponde Kids’ Lab digital, un percorso didattico che svela ai ragazzini tra gli 8 e 12 anni il ruolo della scienza nella vita di tutti i giorni.









Articolato su quattro aree tematiche - acqua, igiene, plastica e alimentazione, da novembre 2020 a marzo 2021, Kids’ Lab digital mette a disposizione contributi inediti e gratuiti. Progressivamente caricati sui canali di BASF Italia (sito e social), i 16 episodi sono immaginati e costruiti come vere e proprie esperienze di laboratorio e pensate per essere replicabili a scuola, a casa o in altre sedi educative. Ai video si affiancano schede tematiche, consultabili o scaricabili, che integrano l’esperienza con ulteriori informazioni e suggestioni.

Un laboratorio a misura di bambino, quindi, ma anche un’occasione per parlare agli adulti, chiamati a supervisionare gli esperimenti dei più piccoli e ad accompagnarne l’esperienza di apprendimento. Nella nuova versione digital, infatti, i Kids Lab, che fino allo scorso anno venivano organizzati presso le sedi del Gruppo BASF o nelle scuole del territorio, ampliano la platea. Ora puntano, infatti, a coinvolgere gli insegnanti di tutto il Paese, oltre alle famiglie che desiderino un intrattenimento intelligente per i propri bambini.

“BASF è un’azienda orientata allo sviluppo sostenibile, che crede nella razionalità della scienza e investe nel futuro e nelle nuove generazioni – dichiara Filippo Bertacchini Head of Communications & Government Relations di BASF Italia. Diversi anni fa, il progetto Kids’ Lab è stato ideato proprio all’interno di questo orizzonte di valori. Nel tempo, grazie alla stretta collaborazione con le scuole del territorio, è riuscito ad avvicinare tanti giovanissimi alla chimica. Da quest’anno, valorizzando le potenzialità offerte dal digital, rendiamo l’esperienza accessibile ai bambini di tutta Italia e offriamo un contributo concreto agli insegnanti, proprio in un momento delicato in cui la didattica è, sempre più spesso, a distanza”.