L’era dell’informazione, l’importanza di avere un metodo

Ha avviato la sua attività nel 2020, consapevole che nell’epoca post Covid il mercato dell’Affitto Breve avrebbe preso una posizione molto importante nel settore immobiliare.

Parliamo di Luca Gallacci, giovane imprenditore, self made man, per il quale la formazione svolge un ruolo veramente importante.

“Il successo in qualsiasi ambito della vita è frutto di informazioni e competenze che immagazziniamo nel tempo. Credo fortemente nel valore della formazione, personalmente ho investito migliaia di euro e continuo a investire ogni singolo mese sulla mia formazione, sia in ambito lavorativo sia in ambito di crescita personale, per esempio, come imparare nuove lingue, o l’arte della comunicazione, il time management, oltre a investire sulla mia salute, affidandomi ad un personal trainer per gli allenamenti e ad un nutrizionista per l’alimentazione. Ognuno di noi, è il risultato delle scelte che prende e delle competenze che acquisisce. Se vuoi ottenere risultati, qualsiasi sia il tuo settore, hai bisogno di acquisire informazioni, conoscenze tecniche, competenze pratiche. Il successo è un connubio di informazioni e azione. Non c’è un segreto, bisogna essere disposti a imparare e ad applicare con costanza e dedizione. Non ho mai conosciuto persone di successo che non avevano investito denaro sulla propria formazione. C’è una frase che mi è rimasto impresso, in uno dei primi corsi di formazione che frequentai all’età di 18 anni: “O ti formi, o ti fermi”

Ed è proprio così, il segreto del successo, è rimanere un eterno studente”.

Quali consigli daresti a chi vuole approcciare al business degli affitti brevi?

“È un mondo ancora poco regolamentato in Italia. È fondamentale avere un metodo, sennò si rischia di ingarbugliarsi in situazioni che non si sanno gestire. È un business più semplice di quel che sembra, basta avere chiaro quali sono le azioni da compiere con ogni singolo immobile”.

Dopo aver avviato la sua azienda nel settore immobiliare, nel 2022 Gallacci ha deciso di avviare un secondo progetto, un percorso di formazione rivolto alle persone che volevano accedere al settore immobiliare, senza dover acquistare immobili, nè accedere ad alcun tipo di mutuo, bensì sfruttando il mercato degli affitti brevi. “In poche parole, ho deciso di aiutare le persone a crearsi una rendita immobiliare dando loro tutta la mia esperienza accumulata sul campo negli ultimi 3 anni”-continua Gallacci-“il ProtocolloBnb, questo è il nome del metodo che ho creato e che mi ha permesso di creare il mio business nel “mercato del mattone”, e nome del Percorso di Affiancamento, con cui abbiamo aiutato centinaia di persone a creare la loro rendita nel settore immobiliare. Il metodo ProtocolloBnb è frutto degli anni di esperienza che ho maturato in questo settore ed ha l’unico obiettivo di semplificare il più possibile le procedure per avviare un’attività profittevole in questo settore. L’ obiettivo è quello di creare una rendita completamente slegata dal proprio tempo e per farlo è necessario avere una strategia replicabile con ogni singola struttura che si porta a profitto. È un settore in fortissima crescita, che ha regalato e regalerà grandi soddisfazioni per il nostro paese, d’altronde il PIL italiano è altamente influenzato dal settore del turismo, proprio per questo prevedo un futuro ricco di opportunità. Diciamo che ho previsto con un po’ di anticipo l’esplosione di questo mercato, già dai giorni di quarantena quando eravamo rinchiusi in casa”-sottolinea Luca Gallacci-“ero consapevole che post pandemia sarebbe stato un mercato da aggredire su cui costruire realtà davvero importanti”.

Come hai iniziato?

“Sono partito da solo, costruendo il mio portfolio immobiliare, partendo dalla mia città e da tutta la regione Toscana per poi espandermi e creare un vero e proprio team con cui ormai operiamo in numerose regioni d’Italia: Toscana, Lombardia, Liguria, Lazio, Veneto e Sardegna”.

E’ il nuovo trend del lavoro della Generazione Z?

“Questo mercato offre miriadi di opportunità perché si basa su due cardini del nostro paese: il settore immobiliare e l’industria del turismo. È un mercato in continua espansione e in continua crescita, che ogni giorno offre nuove operazioni, basta aprire gli occhi! “