La Germania fu riunificata anche grazie ai nostri capitali.

Chi afferma "la Germania non chiede mai niente a nessuno" commette un doppio, storico, grave errore. Dopo la prima guerra mondiale, il popolo tedesco, fu sottoposto al binomio austerity e inflazione, quest'ultima dovuta alla espropriazione della produttiva Ruhr da parte dei francesi e dei belgi (l'eccesso di stampa, il collasso monetario, al solito, fu una conseguenza non una causa). J.M. Keynes, all'epoca, previde che la Germania si sarebbe vendicata per il trattamento ricevuto e ciò avvenne con lo scoppio della 2° guerra mondiale.

Alla fine del secondo conflitto, i vincitori, decisero per una strada opposta alla precedente e finanziarono la ricostruzione degli sconfitti ma questi prestiti, successivamente, Stati Uniti, Inghilterra ecc decisero di condonarli ai teutonici (http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=17277).

Ora, se aggiungiamo che l'Italia contribuì almeno per 40 miliardi di euro per la riunificazione tedesca degli anni '90, (https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/germania-est-ovest-caduta-muro-berlino-costo-riunificazione/817c3d32-f8db-11e9-8af8-3023352e2b21-va.shtml) ben comprendiamo come certe affermazioni non abbiano valenza storica.

Le fauci tedesche, semmai, hanno dilaniato la carne (la struttura produttiva) della Grecia, approfittando della crisi finanziaria (i tedeschi persero i loro soldi "sputtanandoli ai cavalli" in USA e si sono rifatti sui greci mediante MES), bene hanno fatto gli ellenici recentemente, a chiedere alla Germania i danni di guerra (https://www.agi.it/estero/grecia_polonia_germania_danni_di_guerra-5371427/news/2019-04-22/).

Arriviamo a noi, alla nostra Nazione che non vuole fare simile fine: anziché chiedere alla BCE di stampare moneta e dare 1500 euro per due mesi a tutte le aziende (in stile "Elicopter Money" del Nobel Friedman) si preferisce riaprirle causando il probabilissimo, potente ritorno del Cov-2 e nuovi cadaveri: ecco perché c'è chi cerca uno scudo legale nel nostro Governo (ed in talune Regioni).

Tutto questo per accontentare la UE ed il principio neoliberale della "scarsità di moneta" imposto dalla Germania e impresso in Maastricht sotto sua dettatura (criticato dai Nobel Stiglitz, Krugman, Friedman ecc che furono profeti inascoltati). Moneta che viene così ad essere "preziosissima" e rastrellata dagli Stati sui mercati, cioè dalle banche private e a peso d'oro, una vera e propria guerra di sopravvivenza tra nazioni ed una manna per la speculazione finanziaria. Fake news parlare di Europa dei popoli quindi...

ps: i soldi per sanare i bilanci delle allegre mega-banche multinazionali, responsabili della crisi finanziaria del 2007, vengono puntualmente stampati dalla BCE (oltre 2100 miliardi di Quantitative Easing) ma di fronte a un virus letale ed alle vite de cittadini il discorso evidentemente cambia e ci rispondono "Krauti Uber Alles!".