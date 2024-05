La Mia Finanza sceglie Adasta (Gruppo Execus)

La partnership prevede la gestione da parte della concessionaria di tutti i formati presenti sul sito, quali display IAB, rich media e native advertising

Adasta - una tra le principali concessionarie pubblicitarie digitali italiane, recentemente coinvolta in un’operazione di consolidamento e crescita grazie all’acquisizione delle quote di maggioranza da parte di Execus SPA, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan - a capo dell’omonimo gruppo operante nel settore del social selling-, amplia il suo portafoglio di oltre 60 editori e stringe una partnership con LMF La Mia Finanza, testata giornalistica online dedicata all’informazione economico-finanziaria e ai temi degli investimenti, per la gestione degli spazi pubblicitari.

La partnership prevede la gestione da parte della concessionaria di tutti i formati presenti sul sito. Questo include l'impiego di formati pubblicitari avanzati e di soluzioni tecnologiche all'avanguardia, operanti sia tramite canali Programmatici che attraverso strategie commerciali personalizzate per vendite dirette e Progetti Speciali. LMF La Mia Finanza, che conta 650mila utenti unici mensili, beneficerà quindi del supporto di Adasta per valorizzare la propria offerta editoriale attraverso tecniche pubblicitarie efficaci, garantendo al contempo un impatto visivo di alto livello.

“Siamo felici di accogliere La Mia Finanza nel nostro premium network,” afferma Filippo Marchio, Managing Director di Adasta Media. “Questa partnership si allinea perfettamente nella nostra strategia, che punta ad una costante ricerca di Editori di alto profilo in grado di raggiungere le audience più qualitative e quindi di portare sul Mercato un’offerta in grado di soddisfare le esigenze di standard pubblicitari sempre più alti, potendo raggiungere target qualificati e qualificanti per gli stessi Advertisers. Allo stesso tempo, continua l’impegno di Adasta nel garantire un'esperienza utente ottimale per i lettori, anche attraverso l’introduzione di formati innovativi nell’ottica del pieno rispetto di quei KPI che faranno della “Brand Safety” e della “Attention”, un caposaldo e al tempo stesso, una delle prossime sfide del nostro segmento.”

Gianpaolo Broccardi, CEO di LMF Media, aggiunge: “La partnership con Adasta rappresenta un tassello importante per lo sviluppo nazionale e soprattutto internazionale della piattaforma LMF. LMF è sempre alla ricerca di processi innovativi che vadano incontro alle nuove esigenze di informazione dei propri lettori, Adasta è un partner che sposa perfettamente questa nostra filosofia operativa - insieme sicuramente raggiungeremo importanti risultati.”