LA PRIMA DELL’ASSOCIAZIONE “NOI SQUADRA” NELLO SPAZIO ALDA MERINI

Il primo evento della nuova associazione milanese “Noi Squadra” ha registrato il tutto esaurito. Giovedì 13 aprile presso lo Spazio Alda Merini di Milano è andata in scena la prima delle uscite pubbliche dell’associazione nata di recente da un’idea del suo primo presidente, l’avvocato Nicola Spadafora.

“È stata una serata davvero coinvolgente – commenta Spadafora – il tutto esaurito ci conferma ancora una volta che c’è voglia di stare insieme, di unirsi, di condividere esperienze di valore. Come associazione Noi Squadra invitiamo le persone a iscriversi, ma l’appello è soprattutto rivolto a chi ha nuove idee e a chi ha voglia di realizzarle. Attraverso le cose che ciascuno di noi sa fare, dobbiamo lavorare per il nostro piacere e per trasmettere agli altri i più alti valori individuali e sociali. Valori che il più delle volte sono “semplici”, cioè basilari. In una società in crisi d’identità, il recuperarli è una priorità assoluta. Ringrazio l’entusiasmo e la professionalità di chi rappresenta lo Spazio Alda Merini, una poetessa, un’artista, una donna di grande attualità e stimolo”.

L’ASSOCIAZIONE NOI SQUADRA

Mettere a disposizione di tutti i cittadini una lunga esperienza e una sconfinata passione maturate nel corso degli anni al fianco di persone, famiglie, imprese, istituzioni. È questa la premessa su cui poggia la nuova associazione "Noi Squadra”, che nasce da un’idea di Nicola Spadafora, iscritto numero uno e primo presidente di questa nuova avventura.

Avvocato, imprenditore, presidente di Confapi Milano, presidente ANCOOD (Associazione Nazionale dei Centri Odontoiatrici), console onorario, candidato in una lista civica alle recenti regionali lombarde, per Nicola Spadafora “se i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, come recita l’articolo 18 della Costituzione, io aggiungo che hanno anche il dovere morale farlo. In un momento come questo diventa prioritario favorire l'incontro tra le persone e la loro partecipazione intorno a temi di rilevanza generale: cultura, solidarietà, politica, sport, economia e tanto altro ancora. Valori come idee, confronto, crescita e lavoro devono essere le nostre parole d’ordine”.

“Noi Squadra” è un’associazione senza fini di lucro, che nasce in una delle città più internazionali, vive, stimolanti del mondo: Milano. Una metropoli aperta, come i fini che si propone questa nuova realtà: superare l'egoismo e la chiusura, promuovendo la libertà, l’uguaglianza, la legalità, le pari opportunità, la giustizia, l'inclusione e la voglia di stare insieme; imparare gli uni dagli altri, facendo crescere la comunità e i territori; mettersi al servizio delle persone; ascoltare, ragionare, ponderare e rispondere con soluzioni concrete; infondere sicurezza”.

“Noi Squadra”vuole essere un’agorà all’interno di una città, di una regione e di una nazione. Una piazza dove incontrarsi, portare contributi e andarsene con lo zaino ancora più pieno. Ovviamente, sono le persone a fare la differenza. Responsabilità di questa associazione sarà garantire la più ampia apertura possibile, unite a serietà – a prescindere da ciò che ciascuno, associato, sostenitore, amico rappresenta e sa fare nella vita – e spirito costruttivo.

“Noi Squadra è uno strumento democratico in più per dare ciascuno a suo modo un contributo a valori condivisi e condivisibili – conclude Nicola Spadafora – Organizzeremo mostre, eventi, dibattiti, iniziative solidaristiche e di beneficenza e tanto altro ancora. Chi volesse entrare a far parte dell’associazione Noi Squadra, ricevere informazioni o portare buone idee, può contattarci alla mail segreteria@noisquadra.ito via whatsapp al 3311261647”.