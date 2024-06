La voce di Matteo Becucci al Greg on The Beach - Forte dei Marmi

E' un luogo ancora più internazionale, in cui vivere emozioni anche musicali... con un twist in più.

Ad esempio, ogni venerdì e sabato sera, questo spazio propone live music e poi dj set. In altre parole, qui i piatti emozionano, cocktail e musica fanno il resto.

Qualche volta poi lo staff regala ai suoi ospiti artisti che tutti conosciamo. E' quel che capita sabato 22 e sabato 29 giugno, quando sul palco di questo spazio va Matteo Becucci (nella foto di Tommaso Ciriolo).

Cantautore dalla voce particolare, dotato di una tecnica vocale non comune, l'artista ha vinto X-Factor nel 2009. Più recentemente protagonista e vocal coach di Tale e Quale Show. Becucci sul palco crea sempre atmosfere magiche, attraverso classici e canzoni del suo repertorio.

Nella finale di X Factor del 19 Aprile 2009, Matteo Becucci trionfò superando The Bastard Sons of Dioniso, scrive iMusicfun.

Suo “padrino” d’eccezione per la finalissima è Riccardo Cocciante, con il quale duetta in Margherita. Dopo la vittoria di X Factor, esce il suo primo EP Impossibile, che prende il titolo dal singolo estratto e che vince il disco d’oro per aver superato la soglia delle 35.000 copie vendute.

A ottobre dello stesso anno parte la programmazione radiofonica di Ti troverò, riadattamento in italiano di I Didn’t Know dei Ph.D., che anticipa la pubblicazione del disco Cioccolato amaro e caffè. Dall’album viene estratto anche il successivo singolo Sei unica.

Nel 2010 decide di provare con il musical: veste i panni di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar. Nel 2011 viene pubblicato l’album Matteo Becucci preceduto dal singolo La cucina giapponese... da allora la sua carriera è in continua ascesa.

Nel menu di Greg on The Beach, a Forte dei Marmi, trovano spazio, con il cambiare delle stagioni, molti dei classici classici della cucina fortemarmina: fritture, vaporata di mare, gli spaghetti alla chitarra con la arselle, sogliola alla mugnaia.

Tra i punti di forza di Greg on The Beach c'è la possibilità di cenare gustando cocktail in abbinamento ai piatti. Per questo il locale è sì amato da turisti di tutto il mondo, ma anche da chi vive in Versilia tutto l'anno quando vuol regalarsi una cena e un dopocena speciali.

Greg Forte + The Beach = Greg on The Beach

Via Achille Franceschi, 12 Forte dei Marmi (Lucca)

https://gregforte.it

tel. 0584 1849416

Rivivi, rinasci, riballa, innamorati ancora Retaste: Greg