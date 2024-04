Le nuove scarpe sneakers Armond Fashion

In occasione delle recenti settimane della moda, il brand di calzature Armond Fashion ha presentato i nuovi modelli di scarpe sneakers.

La nuova collezione comprende le sneakers SN che saranno un continuativo del marchio: base bianca con gioco di colori a contrasto, dettagli a rilievo sui lati e l’insieme reso assolutamente glamour dall’originale laccio griffato con il nome del brand.

Armond Fashion è il marchio di assoluta tendenza per chi cerca una calzatura comoda, per il tempo libero, la città, la quotidianità, ma che non vuole rinunciare ad essere di tendenza.

I nuovi modelli di sneakers rispettano perfettamente la struttura del piede e la sua ergonomia; la soletta interna è in vero cuoio, con base ammortizzante e la suola è costituita da un battistrada in gomma che offre stabilità in qualsiasi condizione di stress, con aggiunta di un inserto in EVA leggera che conferisce leggerezza e ammortizza ogni colpo sostenendo caviglie, ginocchio e schiena.

Come per tutte le scarpe sneakers Armond Fashion, i pellami utilizzati sono rigorosamente in pelle di vitello di origine italiana; imprescindibile quindi la garanzia della qualità del vero Made In Italy.

Armond Fashion è metafora di stile, eleganza con un tocco casual, senza eccessi, per un concetto moda assolutamente portabile e contemporaneo. I modelli sono ideali per essere indossati sia su look sportivi, sia su quelli più ricercati, con un’impronta giovane, dinamica, metropolitana e che abbraccia il gusto internazionale.

https://fashion.armond.com