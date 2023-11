Leone fugge dal circo, terrore a Ladispoli. Cittadini in giro armati. Il video

Panico a Ladispoli, vicino a Roma, dove un leone è scappato da un circo in viale Mediterraneo. L'animale è stato catturato intorno alle 22, dopo essersi rifugiato in un canneto, era stato immortalato mentre si aggirava in alcune vie della cittadina sul litorale laziale. Molti cittadini sono usciti di casa armati cercando di uccidere il leone.

Diversi i video degli utenti che passano da chat a chat su WhatsApp. L'allerta è rimasta altissima per diverse ore: circondato da polizia e carabinieri, è stato sedato e verrà riconsegnato al circo. "Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla - aggiunge -, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente".

Mentre secondo Repubblica i gestori del circo, disperati per le possibili conseguenze, si sono ritrovati ad agitare lo spettro del complotto: "Siamo vittime di sabotaggio. Abbiamo trovato la gabbia aperta e qualcuno ha visto tre persone che fuggivano a piedi".