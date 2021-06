Alberto Sordi segreto, quinto premio letterario per il libro di Igor Righetti

Quinto Premio per il libro Alberto Sordi segreto, giunto alla decima ristampa in 12 mesi dall’uscita. il primo volume per conoscere la sua vita fuori dal set ricco di aneddoti, curiosità e foto inedite scritto da suo cugino Igor Righetti, giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai. Il prestigioso Premio letterario nazionale Caravella Tricolore, di cui è presidente Domenico Gramazio è stato consegnato a Righetti dalle mani dell’ex sindaco di Roma, Pietro Giubilo.

Alberto Sordi segreto ha già ricevuto i due Premi internazionali “Apoxiomeno international Award” per la Letteratura e l’”International Tour Film Fest” nonché il Premio “Cinema Anni d’oro – Premio George Hilton” e il Premio nazionale Alberto Sordi del Comune di Popoli (Pescara).

La versione cartacea del libro è stata richiesta da numerose librerie di città americane come Chicago, Boston, New York e Washington. Soltanto per il 15 giugno, giorno in cui Alberto Sordi avrebbe compiuto 101 anni, l’ebook sarà disponibile a 1,99 invece di 8,99 su tutti i bookstore online. È il primo libro digitale autografato mai realizzato finora e sta riscuotendo grande successo non soltanto in Italia, ma anche in Europa, Argentina, Stati Uniti e Australia.

Martedì 15 giugno, dalle 11.15 in diretta su Rai Isoradio, Igor Righetti assieme a Max Locafaro e Dado Coletti, animerà uno speciale dedicato proprio al suo illustre cugino Alberto Sordi. Interverranno la contessa Patrizia de Blanck, con la quale l’Alberto nazionale ebbe una storia d’amore nei primi anni Settanta e Sabrina Sammarini, figlia dell’attrice Anna Longhi, la celebre “buzzicona” in tanti film di Sordi.