"Amazon dietro le quinte" di Martin Angioni arriva in libreria

"Amazon dietro le quinte" di Martin Angioni arriva oggi in libreria. Una "storia che interessa tutti" come ha commentato l'editore Raffaello Cortina, e che è raccontata direttamente dalla penna di un ex top manager di Amazon, Martin Angioni. Angioni che ha diretto per oltre quattro anni la filiale italiana del colosso, registrando dall'apertura del sito fino a un miliardo di euro di fatturato, ha avuto modo di conoscere bene la multinazionale, nonché una delle tre aziende con la più alta capitalizzazione di Borsa al mondo, e di analizzarne luci e ombre della storia del suo successo, svelandone così il backstage in questo libro. In occasione dell'uscita di "Amazon dietro le quinte" nelle librerie, oggi, 21 maggio, Martin Angioni ha dato appuntamento ai suoi lettori per una diretta Facebook con Scrittorincittà.