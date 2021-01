Asia Argento si racconta in un libro: Rubini superdotato, i tradimenti e...

Un'infanzia segnata dalla violenza subita dalla madre. E' quella che Asia Argento ha raccontato in questi giorni a 'Verissimo' su Canale 5 dove ha presentato, in anteprima televisiva, la sua autobiografia ''Anatomia di un cuore selvaggio', uscito con Piemme il 26 gennaio. ''Ho iniziato a scrivere questo libro - racconta Asia Argento - prima di perdere mia madre. Rivelare questo segreto delle violenze ricevute da parte sua spero possa servire agli altri per capire perché in alcuni momenti della mia vita ho reagito in modo aggressivo. Non so perché mia madre mi abbia fatto quelle cose quando ero piccola. Era giovane, con tre figlie, aveva una relazione travagliata con mio padre e si è sfogata su di me. Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte, tanto ce l'avrei fatta''.

''I miei genitori - prosegue nel suo racconto Asia Argento - si sono separati quando avevo nove anni. Il giudice non aveva deciso con chi dovessi stare e quindi facevo la spola da una casa all'altra. Mia madre mi cacciava da mio padre e viceversa e io non ne capivo i motivi. Il giorno del mio quattordicesimo compleanno è stata l'ultima volta in cui mi ha picchiata. Me ne sono andata di casa, ho raccontato tutto a mio padre che, da quel momento, mi ha preso con lui. Quando si è reso conto che ero stata vittima di violenze - sottolinea - si è responsabilizzato molto come genitore e mi ha dato una stabilità che non avevo mai avuto. Oggi con papà ho un rapporto bellissimo e intenso, ci sentiamo tutti i giorni e non so come farei senza di lui. È stata la persona che mi è stata più vicina quando mia mamma ha iniziato a stare male''.

Nel libro non mancano i dettagli piccanti, raccontati da Libero. "Dice che trovava calore e conforto nel masturbarsi, anzichè abbracciare un peluche come avrebbe fatto qualunque bambina". Si parla poi della storia con "Sergio Rubini, allora sposato con Margherita Buy, attore e regista superdotato (ma lei usa un termine molto più esplicito)", si legge su Libero. "Asia racconta che lo tradiva in continuazione, per non passare la notte da sola quando lui non c'era. Quindi incontro Michael Radford (regista de Il postino) ... con il suo minipene e la diresse in “B. Monkey - Una donna da salvare”, prodotto da Harvey Weinstein". Ma questa è un'altra storia.