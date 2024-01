Audiolibri da ascoltare: ecco le novità Audible di gennaio

In viaggio, a casa o in palestra, gli audiolibri sono diventati un intrattenimento al pari della musica. Facili da scaricare, se ne trovano di ogni tipo e mensilmente Audible propone nuove uscite. Ecco le novità del 2024 e altri titoli consigliati.

Per chi è già un abbonato Audible questo articolo fornirà suggerimenti e informazioni utili in merito a cosa ascoltare nei prossimi mesi, mentre chi ancora non lo ha mai sperimentato potrebbe sempre fare una prova gratuita e poi decidere se continuare o meno ad usufruirne. Il nostro intento è quello di proporre alcuni titoli di vario genere, come facciamo per i libri: romanzi, saggi, varia, ma anche serie, podcast, attualità.





Partiamo dal crime, che in questo caso si coniuga con un intento educativo, di riflessione e formazione. Dal 15 gennaio sarà disponibile in esclusiva su Audible Odio, un podcast realizzato e narrato da Massimo Picozzi, noto psichiatra, criminologo e scrittore. In 20 episodi ci racconta altrettanti efferati delitti in qualche modo legati ai pregiudizi, in quanto le vittime sono accomunate dal fatto di appartenere a una minoranza o di essere più fragili: le donne, i gay, coloro che professano diverse etnie, culture o fedi, ma talvolta anche la semplice colpa di abbigliarsi e truccarsi in modo originale. Non a caso il titolo è Odio, perché all’interno dei racconti l’autore si ricava lo spazio di ragionare attorno a ciò che nella nostra società scatena odio e violenza, cercando di comprenderne il perché. Di Picozzi consigliamo anche la trilogia Nero come, pensata insieme a Carlo Lucarelli, il podcast Detective e la serie completa de Il mostro, scritta da Giuseppe Paternò Raddusa, Maria Triberti e Lorenzo Pedrazzi, ma narrata da Massimo Picozzi.





Restando in tema di mistero, adrenalina e noir, sarà disponibile dal 10 gennaio il nuovo romanzo di Antonio Manzini Tutti i particolari in cronaca, che arriverà in libreria il giorno prima edito da Mondadori. Il creatore dell’indimenticabile vicequestore Schiavone entra nel prestigioso catalogo del Giallo Mondadori con una storia serrata e sorprendente che si interroga sull’equilibrio tra legge e giustizia, e su ciò che saremmo disposti a fare pur di guarire le nostre ferite. Carlo Cappai, protagonista del romanzo, è infatti l’incarnazione della metodicità, della solitudine, dell’ordinarietà; nessuno sospetta che ai suoi occhi quel labirinto di scatole, schede e cartelle non sia affatto carta morta. Tutto il contrario: quei faldoni parlano, a volte gridano la loro verità inascoltata, la loro richiesta di giustizia. Lo legge Riccardo Ricobello, mentre per chi già ama Manzini ricordiamo, sempre disponibile su Audible, Orfani bianchi, narrato da Lorenza Indovina per Salani (editore Chiarelettere).





Altri due gialli da consigliare sono quindi Casino totale di Jean-Claude Izzo (Edizioni e/o) e Il tradimento è delitto di Leonardo Palmisano. Il primo titolo sarà ascoltabile già dal 5 gennaio grazie a una splendida interpretazione di Valerio Mastandrea, prodotto da Emons Audiolibri. Dopo anni di vagabondaggi nei mari del Sud, Ugo torna a Marsiglia per vendicare Manu, l’amico di gioventù assassinato dalla malavita; tuttavia, anche lui resterà ucciso e toccherà quindi a un terzo amico, Fabio Montale, il compito di fare giustizia. Il secondo ce lo racconta invece per AudibleBooks Alessandro Parise, ma sarà presente in piattaforma solo a partire dal 30 gennaio. È la storia di Angela Savino, agente immobiliare di Locorotondo che con il bandito Mazzacani sta trattando la compravendita di un castelletto nelle campagne: assolda quindi il criminale e il suo secondo Luigi Mascione per scoprire la verità sulla morte del fratello Riccardo, bancario irreprensibile e dall’ottima reputazione. Il romanzo, il cui titolo completo è Il tradimento è delitto. Un complicato affare per il bandito Mazzacani, è stato pubblicato lo scorso anno da Fandango Libri.





Cambiando genere, molte anche le biografie previste per il 2024, in varie tipologie: dai podcast alle storie romanzate, dai saggi fino alle serie tratte da cinema e tv. Il comune intento è quello di raccontare le vite di personaggi che meritano di essere meglio conosciuti. Il 5 gennaio esce su Audible in esclusiva Autobiografia di una rivoluzionaria, il diario di Angela Davis pubblicato per la prima volta nel 2016 da Minimum Fax e uscito con una nuova veste grafica nell’agosto del 2022 per la stessa casa editrice. “Non intendevo scrivere questo libro. Un’autobiografia, alla mia età, mi sembrava presuntuosa” ha detto a proposito della sua opera l’autrice; ma Angela è considerata “il punto di riferimento per ogni donna o nero o detenuto che urli la sua rabbia”. Cresciuta nella provincia americana, studiosa di filosofia, allieva di Adorno e di Marcuse, militante comunista e vicina alle Pantere Nere, è sempre stata attiva nelle battaglie contro il razzismo e contro il sistema “militare-industriale carcerario” americano. A poco più di vent’anni era già una stella polare per i movimenti in favore dei diritti civili e la sua autobiografia, dal momento della pubblicazione in lingua originale nel 1974, si è affermata immediatamente come un classico assoluto della controcultura, divenendo un bestseller politico con una narrazione esemplare, intima e collettiva. In questi anni è riuscita a trasmettere a milioni di persone il senso della solidarietà tra esseri umani e della lotta contro l’ingiustizia e l’oppressione del potere, motivo per cui è un titolo sicuramente consigliato. Lo legge per AudibleBooks Pia Lanciotti.





Altri libri che Audible fa rientrare nel genere delle biografie in arrivo a gennaio sono quindi Dieci cose che ho imparato, il bestseller di Piero Angela letto da Massimo Polidoro; Febbre a 90’ di Nick Hornby narrato da Luca Ghignone: la passione per il football e l’amore per la squadra del cuore possono, si sa, essere così intensi da trasformare radicalmente la vita di un uomo, e così è stato per Nick Hornby, scrittore di fama internazionale ma anche tifoso dell’Arsenal fin da bambino; arriva quindi dal 24 gennaio La vendetta delle muse, l’ultimo libro di Serena Dandini pubblicato a novembre da HarperCollins Italia, a proposito della legittima vendetta di donne straordinarie, che popolano queste pagine con le loro storie, a volte esaltanti, a volte commoventi, capaci di suscitare indignazione o di ispirare i sentimenti più nobili, ma soprattutto di emozionare; ancora, suggeriamo La vita davanti a sé, il titolo più celebre del grande autore francese Roman Gary, letto per Emons Audiolibri da Marco d’Amore. Dal libro è stato tratto il film omonimo con Sophia Loren e Ibrahima Gueye.





Merita un paragrafo a parte una delle serie più amate di questi ultimi anni, grazie anche alla presenza non insignificante di Henry Cavill: stiamo ovviamente parlando di The Witcher, di cui questa estate è andata in onda la terza stagione. Successo immediato per Netflix, ma anche per i libri scritti da Andrzej Sapkowski negli anni Novanta, arrivati in Italia solo dal 2010 in poi. Dopo essere stati recentemente ripubblicati in nuova veste da Editrice Nord e raccolti in un elegante cofanetto, i vari titoli della saga stanno conquistando anche il popolo degli ascoltatori: a gennaio uscirà infatti su Audible La torre della rondine, sesto volume della serie che vede protagonista Geralt di Rivia. Riccardo Mei legge per Audiolibri Salani l’episodio in cui nella notte dell’equinozio d’autunno una tempesta infernale si abbatte su Ellander. All’improvviso, alcune nuvole nere assumono la forma di guerrieri a cavallo e sorvolano con gran strepito il tempio della dea Melitele. La maga Triss Merigold non ha dubbi: è la Caccia Selvaggia narrata dalle leggende. Il fantasy sarà disponibile dal 9 gennaio, mentre i volumi precedenti si possono già ascoltare.





Le uscite del mese di gennaio sono molte ed è difficile non perderne nessuna, ma scegliamone altre selezionate tra generi diversi, così da essere il più completi possibile. L’incendio, scritto e narrato dalla giornalista Cecilia Sala e pubblicato recentemente da Mondadori, è un racconto corale, straziante, verissimo, che ci mostra in presa diretta «tre incendi che bruciano il mondo» e lo sconvolgono oltre i confini dei Paesi in cui sono divampati. Gay bar. Perché uscivamo la notte appartiene al filone LGBTQ+: scritto da Jeremy Atherton Lin e letto da Leonardo Graziano, racconta il bar gay che è stato a lungo il luogo in cui una comunità priva di diritti e di rappresentazione, esclusa dal centro della scena e delle città, ha potuto riunirsi, sperimentare l’appartenenza, esistere davvero. Torna anche l’amata autrice di romance Colleen Hoover con il bestseller internazionale Reminders of him: a novel, interpretato per Audible da Elisa Giorgio (Sperling & Kupfer).





Sempre rivolto al pubblico dei giovani è poi Better. Ossessione, terzo e ultimo libro della trilogia firmata da Carrie Leighton, portata in libreria con ottimi risultati di vendite da Magazzini Salani. Già presente su Audible, in quanto tra i primi titoli scelti per inaugurare il 2024, è letto da Valentina Framarin. Di genere drammatico è invece A casa della scrittrice tedesca Judith Hermann, suo primo libro edito da Fazi in Italia, nonostante sia una delle autrici più importanti nel panorama della letteratura tedesca contemporanea; lo legge Silvana Fantini. Tra i grandi romanzi d’avventura che hanno segnato la nostra adolescenza suggeriamo Il dio del fiume di Wilbur Smith, narrato da Alessandro Budroni: in questo caso né il romanzo né l’autore hanno bisogno di presentazioni. Il 23 gennaio arriverà anche I fiori di Monaco. La saga di Ilse, che abbiamo visto negli scaffali di tutte le librerie e molto promosso sui social dalla casa editrice Garzanti; dell’autrice spagnola Carolina Pobla nel 2020 Garzanti aveva già pubblicato con successo I gerani di Barcellona, presente anch’esso nella libreria di Audible. Chiudiamo infine con Cartoline, il romanzo di Annie Proulx edito da Minimum Fax ambientato negli anni Quaranta del Novecento e letto da Viola Graziosi.





Prima di concludere questa carrellata di libri da ascoltare vi diamo qualche informazione in merito ai titoli attualmente bestseller, ovvero i più ascoltati su Audible negli ultimi mesi del 2023. La classifica degli audiolibri è dominata da Il caso Alaska Sanders di Joël Dicker, seguito nel podio da Il metodo del coccodrillo di Maurizio De Giovanni e L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio. Tra i podcast conquista invece il primo posto Nero come il terrore, dei già citati Massimo Picozzi e Carlo Lucarelli; fanno seguito la serie completa de Le grandi battaglie della Storia di Alessandro Barbero e la serie integrale di Buio, a cura di Pablo Trincia. In classifica anche Le armi della luce di Ken Follett, che abbiamo qui recensito edito da Mondadori.