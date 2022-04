Breakfast on tour, 20 ricette per una (im)perfetta integrazione

Breakfast on tour: indovina chi viene a colazione

L’integrazione è diventata argomento di discussione sempre più inevitabile ma anche confuso e astratto. Dalla tv ai social network, dal cinema ai giornali, si sente parlare di accoglienza e respingimenti, profughi di serie A e di serie B, di chi è a favore e chi è contro. Ma troppo spesso ci si muove a livelli talmente idealizzati (e ideologizzati) da dimenticare che dietro a tutte quelle parole ci sono vite reali di persone in cerca di serenità.

Con Breakfast on tour, Giacomo Alberto Vieri incontra queste persone a colazione e riporta le loro storie in primo piano. Restando a Firenze compiamo un tour del mondo: quartiere dopo quartiere, pagina dopo pagina, si passa da una casa all’altra, da una cultura a un’altra, seduti su un divano in salotto o in una terrazza all’aperto, bevendo una tisana calda o un calice di vino, in compagnia di amici, conoscenti o amici di amici che hanno accettato di raccontare la propria storia (e le proprie ricette).

Breakfast on tour è un libro leggero, una sorta di diario, in cui i grandi temi vengono solo sfiorati, non c’è approfondimento né analisi: le rapine a mano armata in Venezuela, i morti nella Rivoluzione dei gelsomini in Tunisia, la condizione delle donne in Turchia sono citati, sì, ma brevemente, come rapide pennellate che definiscono meglio il quadro della situazione personale. Ed è proprio questo il punto forte del libro: darci una chiara idea delle vite degli altri senza appesantirci, facendoci così davvero sentire parte di una chiacchierata tra amici.

E con leggerezza ci lascia anche un po’ di amaro in bocca, perché alla fine di ogni capitolo scopriamo cosa ne è stato di quelle persone a quattro anni di distanza, e non sempre si trovano ancora qui. Perché non sempre l’Italia è il paese dell’ospitalità: a volte chi vi arriva non trova comprensione e accettazione, e se ne va perché per far crescere i propri figli servono libertà e opportunità che non sempre l’Italia offre.

Tra aneddoti, ricordi e dolci tipici, Breakfast on tour ci fa riflettere a fondo sulle maggiori opportunità che spesso gli italiani hanno senza rendersene conto, rispetto a chi è nato, per un caso fortuito, dalla parte “meno fortunata” del mondo, e a colazione finita, a libro chiuso, ci fa chiedere quante di quelle storie appena lette prendono vita attorno a noi senza che ce ne rendiamo conto e cosa potremmo fare in concreto per rendere queste vite anche solo un poco più agevoli. E ci fa capire quanto può essere importante una colazione per ampliare i nostri confini.