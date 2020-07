Da Kate Middleton a Meghan Markle, le verità sui Reali nei libri dell'estate

Tra i Reali inglesi non ci si annoia mai. Dall'abbandono della Royal Family da parte di Meghan Markle e il principe Harry, ai recenti guai del principe Andrea per un debito non pagato, agli attacchi della rivista Tatler a Kate Middleton, i Reali vanno e vengono, tra cronache e pettegolezzi, nel panorama mediatico. E l'estate 2020 li vede protagonisti indiscussi delle librerie.

"Harry e Meghan: Libertà", la verità sulla coppia (raccontata da loro)

Harry e Meghan: Libertà edito da HarperCollins Italia uscirà il 27 agosto 2020. Scritto dai giornalisti Omid Scobie e Carolina Durand con la collaborazione dei Duchi del Sussex alla stesura. Primo volume quindi con il 'benestare' di Harry e Meghan. Al suo interno rivelazioni esplosive? Forse la vera versione su cosa successe realmente nel momento dell’annuncio della nascita di Archie. Il racconto direttamente dal punto di vista ufficiale dei due Royal.

"Harry e Meghan: The Real Story"

Per il 28 luglio è invece prevista l’edizione cartacea di Meghan and Harry: The Real Story, edito da Penguin Books. L’autrice, Lady Colin Campbell, è un’ex modella e socialite, nota al grande pubblico dei lettori per il suo libro su Lady Diana nel 1992, che svelava la bulimia della principessa del Galles e i problemi di coppia con Carlo.

Kate Middleton conro Meghan e William contro Harry

Il 23 luglio uscirà Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor sul dietro le quinte del rapporto tra i Sussex e i Cambridge. Scritto da Dylan Howard e Andy Tillett, il libro svela le rimostranze di William e Kate nei confronti delle nozze frettolose di Harry con l’attrice americana. Il libro imputa a Meghan la causa dell’allontanamento tra William e il principe Harry.

William ed Harry: le origini della lite

In autunno, il 20 ottobre, arriverà in libreria Battle of Brothers: William and Harry—the Friendship and the Feuds, ed. William Collins. Scritto da Robert Lacey, lo storico che ha fatto da consulente per la celebre serie tv The Crown e lo scrittore di svariate biografie sui Reali.

Buckingham Palace: il 'backstage'

Già in libreria I segreti di Buckingham Palace, della scrittrice e giornalista del Corriere della Sera Enrica Roddolo. Una raccolta di aneddoti, storie d’amore, litigi e curiosità su uno dei palazzi più famosi al mondo, nonché residenza della Regina Elisabetta. Tra le pagine la Roddolo ripercorre la storia della reggia londinese, da re Giorgio III a Carlo e Diana fino a William ed Harry.