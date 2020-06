É morto Luigi Spagnol, l’editore che portò in Italia la saga di Harry Potter

É morto all'età di 59 anni Luigi Spagnol, l'editore, traduttore che portò in Italia la saga di Harry Potter. L'editore era vicepresidente del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (Gems) e presidente delle case editrici Salani e Vallardi.

Editoria: è morto l'editore Luigi Spagnol

È morto ieri a Milano a causa di una malattia l'editore che lanciò "La gabbianella e il gatto" di Luis Sepúlveda. Spagnol era un "editore straordinario" commenta il presidente dell’Aie Ricardo Franco Levi, che amava le traduzioni e che preferiva stare lontano dalle scene.

Come riporta La Stampa il presidente del Gruppo Gems, Stefano Mauri ne parla con commozione: "Per me è stato come avere un fratello sul lavoro. Vorrei tentare di spiegarlo con le sue parole: 'I libri sono scritti da persone, letti da persone, venduti da persone, e parlano di persone. È dunque fondamentale che siano anche pubblicati da persone, libere di seguire le proprie idee, le proprie strategie e le proprie passioni'".