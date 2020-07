Editoria, Amazon: spopola l'ultimo libro di Camilleri. Top 10 della settimana

È “Riccardino” di Andrea Camilleri, ultima avventura del commissario Montalbano che lo scrittore siciliano ha preteso venisse pubblicata dopo la sua morte, ad aprire e chiudere la top ten dei libri più venduti nell’ultima settimana su Amazon.

Conferma la seconda posizione “È nelle tue mani. Trovare la forza per essere felici” di Julia Elle, che guida il lettore in un percorso di consapevolezza attraverso il quale ci ricorda che l'unico momento giusto per trovare la forza di essere felici è "adesso".

New entry sul gradino più basso del podio dove troviamo “Vergine, single e milionario” di Davide Lacerenza, biografia nella quale il re delle notti milanesi si racconta in maniera sincera, senza veli e senza peli sulla lingua, a partire dalla sua infanzia, passando per le esperienze lavorative più inaspettate, dai bancali dei mercati alle serate in discoteca, fino ad arrivare all'apertura della sua celebre Gintoneria.

Amazon, i libri più venduti

Scende al quarto posto l’ultimo Premio Strega “Il colibrì” di Sandro Veronesi, storia di Marco Carrera, in continuo bilico tra immobilismo e resilienza. Altra nuova entrata in quinta posizione dove troviamo “Quaderno di compiti delle vacanze per adulti” di Daniel Lopez Valle, una serie di simpatici esercizi per “detossinare la mente e riforestare il cervello”.

Sesto posto dedicato ai concorsi pubblici con “Concorso 2133 Funzionari Amministrativi Ripam. Prova Preselettiva: Manuale + Quiz con soluzione commentata” di Giuseppe Cotruvo. Passo indietro anche per la narrativa per bambini proposta in “Storie del mistero” da Lyon Gamer che troviamo al settimo posto.

Indietreggia in classifica anche “L'enigma della camera 622” di Joël Dicker, giallo dove si mischiano omicidi e alta finanza che troviamo all’ottavo posto. Ancora didattica in nona posizione con “La patente di guida. Manuale teorico e quiz per l'esame. Categorie A e B e relative sottocategorie” di Nando Molinari. Chiude la top ten, come anticipato, di nuovo, “Riccardino” di Andre Camilleri, edizione speciale in cui vengono presentate entrambe le versioni del romanzo, quella del 2005 e quella definitiva.

La Top 10 di dei libri più venduti di Amazon

Amazon, gli ebook più venduti

Passando agli ebook, guadagna la prima posizione “Il giardino degli incontri segreti” di Lucinda Riley, storia del ritorno a Wharton Park di Julia, un'affascinante e affermata pianista cui vita è stata appena sconvolta. New entry al secondo posto per “La lettera scomparsa” di Mary Higgins Clark.

Gradino più basso del podio dove troviamo “Il fuoco di MacKenzie: Il seguito di Risplendi, non bruciare” di Elle Casey. Sale al quarto posto “Ogni volta che sono solo con te” di Amabile Giusti, storia dell’ex scrittore di successo, il fascinoso Harrison Duke.

Quinta posizione occupata da “L'enigma della camera 622” di Joel Dicker. Altra nuova entrata al sesto posto dove troviamo “Tu che avanzi nel buio della notte” di Virginia Dellamore, love story tra Elizabeth e Lord Cecil Cavendish, l’erede del conte alle cui dipendenze lavora suo padre.

Settima posizione per “Il grande Libro delle Fiabe e delle Storie” antologia che contiene le storie illustrate da Tony Wolf, che con i suoi disegni ha fatto sognare generazioni intere di bambini. Ottavo posto per “Il colibrì” di Sandro Veronesi. Sale al nono posto “L’eredità di Agneta (Le signore di Löwenhof Vol. 1)” di Corina Bomann, una nuova saga piena di passione, intrighi, sogni inconfessati, che ha già conquistato milioni di lettori. Chiusura di top ten in rosa con “Voglio averti” di Ava Lohan.

La Top 10 degli ebook più venduti di Amazon:

