Editoria, prossime uscite: ritornano Stephen King, Anne Holt, Ferzan Ozpetek

Grandi firme per la ripresa dell'editoria durante la fase due dell'emergenza sanitaria. Dopo il lungo blocco dettato dal coronavirus, con la riapertura delle prime librerie, arrivano il 12 maggio anche i romanzi di Stephen King e di Anne Holt e oltre ai due maestri del thriller usciranno anche il nuovo libro di Ferzan Ozpetek e l'ultimo lavoro di Luigi Garlando, storica firma della Gazzetta dello sport.

"Se scorre il Sangue" è il romanzo che continua "The Outsider". Protagonista, ancora una volta, la formidabile Holly Gibney, l'investigatrice del paranormale. Nel nuovo romanzo di Stephen King a farla da padrone sono i media e il rapporto della società con le notizie. Una bomba esplode alla Albert Macready Middle School e la Gibney si rende conto - al contrario di milioni di spettatori inorriditi - che qualcosa nei servizi del tg non quadra, che il primo inviato sul luogo del delitto ha qualcosa di strano. Il titolo deriva dall'aforisma statunitense legato al giornalismo: "Se scorre il sangue, si vende".

"La pista. La prima indagine di Selma Falck", con 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, segna il ritorno di Anne Holt con una nuova serie gialla che ha come protagonista l'avvocato norvegese Selma Falck. La donna, dopo aver perso tutto, si è ritirata in un appartamento ai confini della società. Alla sua porta, una notte, bussa Jan Morell padre della campionessa Hege Chin Morrell. La figlia è risultata positiva al doping e l'uomo vuole affidare all'avvocato un caso impossibile: dimostrare l'innocenza della campionessa vittima, secondo Jan, di sabotaggio. Indagando sul caso Selma Falck si imbatte in un cadavere e inizia a rendersi conto che anche la sua vita è in pericolo.

"Come un respiro", terzo libro di Ferzan Ozpetek è anch'esso un giallo ambientato a Testaccio. Nel cuore di Roma, Sergio e Giovanna aspettano altre due coppie d'amici. In attesa degli ospiti una sconosciuta bussa alla loro porta. Si tratta dell'ex inquilina dell'appartamento che chiede ai due di poter vedere la casa un'ultima volta. La donna, Elisa Corti, porta con sé una borsa nella quale custodisce una serie di vecchie lettere, ricordi della sua vita avventurosa, che custodiscono un terribile segreto.

"Vai all'inferno Dante" di Luigi Garlando, arriva nelle librerie il 12 maggio con un romanzo per ragazzi. Il quattordicenne Vasco, un bullo fiorentino, vive nella sontuosa villa cinquecentesca della sua famiglia. A scuola è un disastro ma a Fortnite è un campione ed è lì che segue il suo sogno: quello di diventare un Gamer. Un giorno però lo batte un avversario misterioso che si fa chiamare Dante e indossa il copricapo d'alloro del Poeta. L'avversario di Vasco parla in endecasillabi e continua a sfidare e battere il ragazzo sul suo stesso campo d'azione.