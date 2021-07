Emanuele Trevi e altri 2 titoli dello Strega arrivano ora su tutti i supporti

Non solo libro cartaceo. Per i lettori che negli ultimi anni hanno cominciato a usare sempre più supporti alternativi, come l’eBook e gli audiolibri, i titoli disponibili sulle varie piattaforme sono in costante crescita. Un fenomeno, questo, che dalle statistiche coinvolge persone di tutte le età e ceti sociali, senza mettere a rischio il valore della carta. A quanto pare, infatti, il piacere di sfogliare un libro non accenna a diminuire, restando la prima scelta indiscussa; tuttavia, sono gli stessi lettori cartacei ad alternare le pagine stampate con il supporto digitale – che risulta essere molto comodo soprattutto durante l’estate, quando si parte per le vacanze e non sempre è possibile portarsi dietro una valigia di libri – e con l’ascolto principalmente su Audible, ottimo per chi viaggia e ama immergersi nelle atmosfere di un romanzo tra una canzone e l’altra.

Questo mese, ad esempio, le novità di Audible sono tante, compresi i podcast originali che si sviluppano attraverso più puntate; tra i titoli di letteratura troviamo invece ben tre romanzi di Dino Buzzati, L’ultima estate di Cesarina Vighy, Winter dark di Alex Callister, Lo specialista di Shi Heng Wu e, dal primo giorno di agosto, persino L’inverno dei leoni di Stefania Auci.

È sulla base di questi presupposti che arrivano ora su tutti i formati tre bestseller facenti parte della cinquina dello Strega: Due vite di Emanuele Trevi (Neri Pozza), Borgo sud di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi) e Il pane perduto di Edith Bruck (La Nave di Teseo).

Al trionfatore dello Strega e alla Bruck dedicheremo il cuore di questo articolo, ma innanzitutto vi ricordiamo che Affaritaliani.it ha già recensito Borgo Sud pochi mesi fa e ne potete quindi leggere l’articolo qui.