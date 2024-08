Estate 2024, che libri: 5 romanzi selezionati e tutto quello che i lettori devono sapere

Ecco il nostro consueto speciale editoriale dedicato all’estate: nella prima pagina troverete una selezione di titoli tra le numerosissime uscite di questi mesi, per darvi alcuni spunti letterari di vario genere. Seguiranno le recensioni dei cinque romanzi che abbiamo selezionato per voi: dal genere storico alle leggende, dalla narrativa contemporanea alla stregoneria, fino all’ultimo capolavoro di Stephen King da non perdere. In conclusione, dedichiamo una pagina alle novità su Audible, per chi ama podcast e audiolibri. Buona lettura!

Come anticipato, apriamo questo articolo con una panoramica delle novità editoriali da conoscere. Neri Pozza ha dato alle stampe alla fine di luglio La protetta di Hélène Gullberg, il primo capitolo di un’avvincente serie thriller che ha come sfondo il mondo dell’arte e dell’antiquariato. Altri tre titoli di recente pubblicazione sono quindi: Konrad di Ilona Jerger, un grande romanzo contemporaneo dove si racconta la vita dell’etologo Konrad Lorenz, un’esistenza straordinaria che, più di altre, racchiude in sé le meraviglie e gli orrori del XX secolo; L’ombra dei beati Paoli di Silvana La Spina, un affresco storico della Sicilia del Settecento e al contempo un giallo che procede serrato attraverso una scrittura intelligente, intrigante, incalzante; sempre in tema di thriller e noir segnaliamo quindi Segreto bretone a cura di Jean-Luc Bannalec, un sapiente intreccio di leggende arturiane, superstizioni e ambientazione ricca di fascino per la settima avventura del commissario Dupin; infine da non dimenticare Il dono della pioggia di Tan Twan Eng, tre volte finalista al Booker Prize, vincitore del Man Asia Literary Prize e del Walter Scott Prize for Historical Fiction.

Le uscite del mese di agosto di Newton Compton Editori sono all’insegna del romance, della suspense e della leggerezza: Non tradire mai il mio cuore di Shain Rose, Se fossi il mio per sempre. Before I let go di Kennedy Ryan, Il delitto della Madonna di Fossalto di Alvise Trisciuzzi, Fatti incredibili della storia che non ti hanno mai raccontato a cura di Tom Holland e Dominic Sandbrook, La notte delle streghe. Night of the Witch scritto a quattro mani da Beth Revis e Sara Raasch, La sfida del re. Urano saga dall’autrice fantasy Nisha J. Tuli, I segreti delle ragazze del lago di Averil Kenny, Costanza di Rachel Blackmore per gli amanti dei romanzi storici e altri ancora, avvicinandoci alla fine dell’estate.

Da tenere in considerazione un libro totalmente diverso edito da 66thand2nd: Solo. Walter Bonatti dal K2 al Dru: a 70 anni dalla prima scalata del K2, Diego Alverà ripercorre magistralmente la parabola avvincente di un uomo che, sfidando prima di tutto sé stesso, ha scelto la scalata come un modo per comprendere la propria umanità, e giungere all’essenza delle cose.

Edizioni Minerva ci propone per questi caldi mesi estivi il nuovo giallo di Nicola Calathopoulos: Testimone imperfetta. Si tratta di un “giallo esistenziale" – come ama definirlo l’autore stesso - in cui la protagonista ha visto l’assassino, ma non può descriverlo. Soffre infatti di una rara patologia, la prosopagnosia, che non le permette di riconoscere il volto di una persona dopo averlo visto. Si susseguono così colpi di scena e la ricerca della verità sull’assassino.

Restando in tema di thriller e noir, che sembrano perfetti come letture sotto l’ombrellone, è da poco uscito in libreria per Fazi Editore Se i morti non risorgono di Philip Kerr, un’impeccabile ricostruzione storica della Berlino nazista, con un ritmo mozzafiato e un protagonista dalla personalità trascinante: ritorna quindi il mix di ingredienti perfettamente dosati, che è il marchio di fabbrica del maestro del poliziesco tedesco. Per coloro che hanno seguito la serie Fazi di Ana María Matute, una delle voci più importanti del panorama letterario spagnolo del Novecento, è ora disponibile il terzo capitolo della trilogia composta da Ricordo di un’isola e I soldati piangono di notte. L’ultimo libro si intitola La trappola ed è una storia sofisticata in cui i protagonisti dialogano a distanza, si sfiorano e si scontrano, combattuti tra il desiderio di perseguire la propria realizzazione personale e la ricerca di una giustizia universale. Consigliamo ad ogni modo l’intera serie cult, che ha consacrato l’autrice nel mondo intero.

Per chi cerca letture più impegnate suggeriamo Kamala Harris. Le nostre verità, l’autobiografia della candidata che può sfidare Trump alla Presidenza degli Stati Uniti pubblicata in Italia da La Nave di Teseo nella collana i Fari. Altre letture interessanti della stessa casa editrice sono quindi La violenza dei vinti. Una nuova indagine di Kostas Charitos di Petros Markaris, Il marchio di Frida Isberg, Album dei rimorsi di Furio Bordon e, per gli appassionati di cinema, Chi diavolo ha fatto quel film? Conversazioni con registi leggendari di Peter Bogdanovich, Un libro iconico e imprescindibile, in cui si cattura l’essenza dei maestri del grande schermo, il loro lavoro, i loro stili individuali, cosa li ha resi icone immortali, perché continuano a esercitare su di noi il loro fascino.

Tra le letture estive di Salani è arrivato il fantasy Guilty. Drunk in love di Rokia e dall’italiana Valentina Ferrario After Midnight; atmosfere romantiche con The Love Map di Camy Blue e L’altra sposa di Catharina Maura, ma anche con Daylight di Victor Diamandis.

Proseguiamo con alcuni titoli di Baldini+Castoldi, tra cui La 50ª legge di Robert Greene: in un mondo che richiede resilienza e adattabilità, La 50ª legge si presenta come un moderno manifesto per l’impavidità e l’impowerment. In libreria anche Ferie d’agosto (con la prefazione di Roy Menarini) dei noti Paolo Virzì e Francesco Bruni.

Tre60 ci presenta alcuni romanzi che approfondiremo in un prossimo speciale, in particolare L’amore segreto di Frida Kahlo di Caroline Bernard, La donna che dipingeva il vento di Giulia Dal Mas e Appuntamento fatale firmato da James Patterson e David Ellis.

Passando alla casa editrice Mondadori, sono molti i titoli lanciati in vista dell’estate, perciò ci limitiamo a segnalarne alcuni: Alice ancora non lo sa di Carlotta Fruttero, Non imparano mai di Layne Fargo, i Ricordi di Sinead O’Connor e le quattro nuove edizioni nella collana Oscar della serie Bridgerton, a cui dedicheremo un articolo più approfondito. Vi sono poi Ogni storia d’amore è una fine, scritto in coppia da Aura Cenni e Lorenzo Donati; Il mago dell’aria di Mauro Garofalo; Il delitto della finestrella di Filippo Venturi. L’autore bestseller John Grisham è da poco tornato in libreria con il nuovo romanzo I fantasmi dell’isola, ambientato in una piccola isola disabitata al largo della Florida, rinomato ritrovo di scrittori e intellettuali; è stata invece definita «un romanzo magistrale e coinvolgente sulle complessità del matrimonio, della famiglia e del desiderio» da The New York Times l’ultima opera di Mary Beth Keane, dal titolo Piccoli momenti che contano. Da non dimenticare i grandi volumi nella collana Oscar, tra cui i Fabula, i Fantastica e i Draghi: freschi di stampa King of wrath di Ana Huang, Ravensong di TJ Klune, La benedizione dell’ufficiale divino Volume 1 di Mo Xiang Tong Xiu, Elric. La saga infinita di Michael Moorcock (seguito di Elric. La saga già uscito tempo fa e ora in attesa di ristampa), Vorkosigan di Lois McMaster Bujolo, Cursed di Marissa Meyer e Seven days in june di Tia Williams. Infine nella sezione di saggistica segnaliamo Mordere il cielo. Dove sono finiti i nostri sentimenti di Paolo Crepet, attualmente in tour per i teatri d’Italia. Molto interessante anche Le giovani regine. Caterina de’ Medici, Elisabetta di Valois, Maria Stuarda e il prezzo del potere, frutto dell’impegno e della passione di Leah Redmond Chang.

Da uno dei più talentuosi registi della generazione X, nasce una commedia romantica e picaresca dedicata a tutti coloro che hanno sofferto per un cuore spezzato. La tenda, edito da Fandango Libri e scritto da Fulvio Risuleo, è un manuale di sopravvivenza per la fine (forse) dell’amore. La stessa casa editrice propone anche Niente dura davvero a lungo di Matthieu Seel, il racconto doloroso e lucido della dipendenza dal crack e allo stesso tempo il viaggio di un uomo alla ricerca delle proprie radici, il percorso di una vita verso la fine del tunnel e l’affermazione di sé.

Minimum Fax ha appena dato alle stampe Camere oscure di Whitney Otto, dove l’autrice californiana costruisce un ritratto collettivo, documentato e partecipe: una galleria di donne straordinarie sospese tra la vita pubblica e quella privata, tra ciò che è visibile all’occhio e ciò che rimane nascosto alla vista, tra il richiamo della maternità e della vita familiare e l’esigenza di inseguire e realizzare il proprio sogno artistico. Altrettanto interessanti sono quindi L’odio. Il Potere della resistenza di Şeyda Kurt e Guida per i perplessi. Nuovi incontri alla fine del mondo di Werner Herzog, uno dei più bei libri sul cinema come arte e passione di una vita.

Editi da Sellerio sono Dolores Hitchens con il suo La gatta ha dato l’allarme, secondo il Publishers Weekly «una vera e propria chicca per i fan di Miss Marple che non hanno ancora scoperto questa acuta indagatrice della natura umana»; Maria Judite de Carvalho, una delle maggiori scrittrici portoghesi del ventesimo secolo, con Tanta gente, Mariana, introdotto da una nota di Giulia Caminito; Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone insieme per La regina dei sentieri, un giallo attualmente in vetta a tutte le classifiche di vendita.

Moltissimi anche i titoli presenti nel catalogo di Rizzoli, tra i quali la casa editrice ha scelto di dare particolare visibilità a Dopo la festa, il romanzo di Don Alberto Ravagnani. Milano, la musica, l’amicizia, l’amore: dopo La tua vita e la mia, il noto sacerdote – tra i più popolari del web, seguito da centinaia di migliaia di ragazzi - torna in libreria con un nuovo romanzo incentrato su cosa significhi restarsi accanto quando le luci si spengono e ci si incammina verso casa. Altra punta di diamante è poi Demoni. Droga, affari e sangue. La mappa del potere nella capitale a cura di Lirio Abbate: passando al setaccio documenti processuali, intercettazioni telefoniche e ambientali, chat decriptate, emerge il quadro di un fronte criminale violento e spietato, alimentato da un fiume sempre in piena, quello del traffico di droga; un fronte che dispone di eserciti e falangi pronti a uccidere e torturare per segnare il territorio, vendicarsi, conquistare un posto al tavolo di chi comanda davvero. Tra vecchie e nuove conoscenze della storia criminale romana, Lirio Abbate, con la tenacia del cronista vecchia maniera e la vivacità del grande narratore, isola il fermo-immagine di una guerra in corso nelle strade della Capitale, restituendo un nome e un volto ai protagonisti di questo scontro, ai demoni che infestano Roma.





È in tema di Olimpiadi Da quando non è più estate di Giuseppe Isoni edito da Sperling & Kupfer, il brillante esordio narrativo di un giovane sceneggiatore e regista italiano: quattordici anni e amiche per la pelle, distese su quella pedana, a dieci metri d’altezza, le protagoniste immaginano la libertà di essere chi vogliono e come vogliono. Tutto cambia il giorno in cui a Shaila vengono le mestruazioni per la prima volta. Per lei, nata a Napoli da un padre immigrato dal Bangladesh, vuol dire solo una cosa: lasciare la sua vita, la sua casa, la sua compagna, per tornare nella terra d’origine, alla quale non si sente di appartenere, promessa in sposa a uno sconosciuto. È così che cerca in ogni modo di nascondere a tutti di “essere diventata donna”, di tenere duro per arrivare ai Mondiali di Roma, l’occasione che lei e Marta aspettano da sempre, quella per fare della loro passione un progetto di vita.

È un libro al femminile anche Le amiche sono tutto dell’autrice bestseller negli Stati Uniti Amy Sue Nathan (Libreria Pienogiorno): ambientato nell’America borghese e conformista dei primi anni Sessanta, Le amiche sono tutto è l’emozionante racconto di un’amicizia che sovverte le regole e salva la vita. Un inno al coraggio delle donne che adorerà chi al cinema ha amato C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

Altri titoli di Sperling & Kupfer da menzionare sono quindi Mandorle amare. La saga dei conforti di Valentina Cebeni, il romance Float di Kate Marchant presto in arrivo nella versione cinematografica e Non è mai troppo tardi, il nuovo romanzo di Danielle Steel; tra i fantasy Curbow Garrett con Guerriera della luce, il romantasy che ha conquistato il booktok, e Relentless di Anne L. Evans, il dark romance che ha ottenuto oltre 2 milioni di letture su Wattpad e Tiktok.

Per Vallardi l’esperto Emanuele Bezzecchi ci offre una guida all’intelligenza artificiale accessibile e smart, per imparare tutto sulla tecnologia del momento e restare al passo in un mondo che evolve; una roadmap per rispondere a tutti gli interrogativi sull’IA e sfruttare al meglio (senza paura) le potenzialità di questa tecnologia. Titolo del manuale è Intelligenza artificiale. Farsi le domande giuste, capire gli scenari futuri e usare in modo smart l’IA generativa.

Di Nutrimenti segnaliamo Ferro, fuoco e ombre. Il caso Ludwig di Roberto Fagiolo, sulla tragica serie di omicidi e stragi commessi dall’organizzazione neonazista tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, mentre tra i numerosi romanzi di Longanesi scegliamo La terra delle ombre di Femi Kayode, già noto per il suo esordio di successo Il cercatore di tenebre: nel suo ultimo romanzo l’autore racconta una Nigeria costantemente in sfida con la modernità e cerca di far luce su uno degli aspetti più oscuri di quella società, ovvero la diffusione e la corruzione delle megachiese e dei loro leader.

Di Ponte alle Grazie consigliamo invece Lo specchio del cervello. Neuroscienza e meditazione di Nazareth Castellanos, dove la meditazione viene vista come vera e propria cura per la nostra mente.





Sono inoltre arrivati in commercio a inizio estate editi da Bompiani Così com’è sempre stato di Claire Lombardo per la narrativa straniera, Le menzogne della notte di Gesualdo Bufalino tra i classici contemporanei e Come l’arancio amaro di Milena Palminteri, su cui scriveremo una recensione più approfondita nelle prossime settimane. Idee targate Feltrinelli per l’estate 2024: Tutto il bello che ci aspetta di Lorenza Gentile: un paesino bianco nel cuore della Puglia, una trentenne convinta di non combinarne una giusta, uno spericolato viaggio verso il bello della vita; Il racconto di un muro di Nasser Abu Srour, un’autobiografia scritta in una prigione israeliana dove l’autore sconta l’ergastolo, al fine di raccontare l’occupazione israeliana, la lotta del popolo palestinese e come le circostanze più difficili possano edificare una persona invece che demolirla. E ancora: Il giardiniere di Wimbledon di Jane Crilly, scritto sull’onda del successo che il tennis sta avendo di recente; Attaccare la terra e il sole di Mathieu Belezi, un capolavoro letterario che incarna la follia e l’inferno della colonizzazione francese nell’Algeria del XIX secolo e racconta con tragica bellezza le sorti di un pugno di coloni e di soldati intrappolati e abbandonati al loro destino (Premio letterario Le Monde 2022 e Premio Inter 2023).

Per le Edizioni E/O ricordiamo invece Spiccare il volo di Aurélie Valognes, La guerra è un inganno di Frédéric Paulin, La pazienza delle tracce di Jeanne Benameur, La porta del cielo. La traversata dei tempi Vol.2 di Eric-Emmanuel Schmitt, I dadi di Ahmet Altan e infine Fede di Dror Mishani.

Venendo a Garzanti, diversi i titoli adatti a una lettura estiva, tra i quali selezioniamo La primogenita di Sonia Milan: tra le strade di Roma e Parigi, una saga familiare tutta al femminile che abbraccia tre secoli; Le sette verità di Esther Wilding a firma di Holly Ringland; La lettrice ribelle di Ishi Robinson, un romanzo sulla famiglia, la magia del cibo e la ricerca della propria voce; Il faro che custodiva i libri di Sharon Gosling, La figlia di Cuba di Soraya Lane: sette donne e un passato misterioso, solo una di loro sa la verità; Daisy Haites. Spara dritto al cuore di Jessa Hastings sul genere romance; Nessuna nuvola all’orizzonte di Rachel Lynn Solomom, una commovente e intima storia d’amore. Corbaccio ci regala grandi emozioni con Il naufragio della Wager. Una storia di tempeste, ammutinamento e omicidio, bestseller n.1 del New Tork Times con 1 milione di copie vendute, nato dalla penna di David Grann. Di altro genere ma sempre valido è La più bella di sempre di Cosimo Buccarella, che racconta l’aspra realtà del dopoguerra nell’Italia meridionale, attraverso gli occhi allegri e intelligenti di una banda di ragazzi.

Di Giunti sta avendo molto successo, anche grazie ai passaparola sui social, Ma i libri lo sanno scritto da Roberta Corradin, la quale torna con una commedia che parla di sorellanza e di famiglie che si scelgono, di cagnoline che sono grandi conversatrici anche se sembra non rispondano mai e di come i libri possano cambiarci il destino. I libri sono anche i protagonisti di Quando le pagine non bastano. Storie di libri, musi pelosi e altre carezze, a cura della famosa libraia trasferitasi in Nuova Zelanda Ruth Shaw. Tra i thriller suggeriamo invece Chiunque nasce a morte arriva di Bruno Vitiello: le migliori spie del papa muoiono misteriosamente; un nuovo caso per Michelangelo e altre due menti geniali: Raffaello e Paracelso.

Veniamo quindi a Einaudi, che presenta sempre un catalogo talmente ricco da risultare difficile fare una selezione. Ad ogni modo menzioniamo qui Come costruire una barca di Elaine Feeney, un viaggio commovente in compagnia di Jamie O’Neill e della sua barca; il bellissimo volume Il Giappone contemporaneo dal 1945 ad oggi a cura di Andrea Revelant; Il mago di Colm Tóibín. Di Castelvecchi ricordiamo L’anticristo di Joseph Roth, un romanzo potente scritto a un anno dall’esilio, nel 1934, quando ormai il Nazismo aveva cominciato a dispiegare le sue sinistre ali sull’Europa; Operazione Bologna. 1975-1980: l’inarrestabile onda della strategia della tensione realizzato da Cinzia Venturoli e Antonella Beccaria e Perseguitati di Thomas Bührke: geni e scienziati emarginati da Giordano Bruno ad Alan Turing.

Chiudiamo con I segreti pericolosi di Linda Castillo, Intrigo a Tokyo di Hotate Shinkawa, Una ficcanaso in meno di Kristen Perrin e Maledetta sia Roma, proseguimento della saga su Giulio Cesare a cura di Santiago Posteguillo, tutti editi da Piemme. Infine per Marsilio Jean Blanchaert ha scritto Musica senza suono. Maestri di Murano, un libro corale su Murano e i suoi maestri, che racconta un saper fare unico al mondo attraverso la voce e i ritratti dei suoi più talentuosi interpreti.