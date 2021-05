Google mette in blacklist il libro-inchiesta sul Covid di Fabrizio Gatti

L'infinito errore di Fabrizio Gatti penalizzato a Google Ads

Google Ads blocca la 'sponsorizzazione pubblicitaria' di un podcast che sarebbe responsabile di avere violato le regole sulla diffusione di informazioni sul coronavirus, avendo distribuito una intervista al giornalista Fabrizio Gatti, autore del libro-inchiesta L'infinito errore. La storia segreta di una pandemia che si doveva evitare, edito da La Nave di Teseo e già nella classifica dei libri più venduti.

Lo rivela la stessa casa editrice spiegando che il proprietario del podcast avrebbe ricevuto un messaggio in cui si manifesta "la disapprovazione del video" relativo all'intervista dal momento che "gli inserzionisti devono rispettare le norme Google Ads quando pubblicano contenuti riguardanti il coronavirus (Covid-19), in particolare quelle relative agli eventi sensibili. Tali norme vietano qualsiasi contenuto che mostri intenti speculativi o manchi di ragionevole sensibilità nei confronti di questa crisi sanitaria globale''.

La Nave di Teseo segnala come con questa "motivazione generica" sarebbe dunque "impossibile poter fare pubblicità su siti, blog, podcast e negli spazi di proprietà di Google, per le idee contenute ed espresse dall'autore nel suo libro". In L'infinito errore grazie a testimonianze e informazioni inedite - tra cui l'analisi di oltre diecimila documenti e l'accesso alle banche dati che registrano l'identità genetica dei virus - Gatti ripercorre l'intero viaggio compiuto dal coronavirus: dalle grotte infestate di pipistrelli ai laboratori civili e militari cinesi dove i nuovi agenti patogeni sono stati studiati in collaborazione con i centri di ricerca americani, australiani e francesi, fino alle nostre città, ai nostri ospedali, alle nostre case.