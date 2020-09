Guinness World Records, esce l'edizione italiana acquisita da Magazzini Salani

Il Guinness World Records 2021, dopo l’acquisizione dei diritti da parte di Magazzini Salani, arriva oggi 17 settembre in libreria.

Il tema di quest'anno “Scopri il tuo mondo” accompagnerà il lettore in un viaggio immaginario alla scoperta di nuovi record, partendo proprio dall'Italia, fino ai confini dell’universo. In più giochi, sfide e quiz per provare a diventare dei primatisti.

Dalla focaccia lunga 169,27 metri preparata in Italia al maggior numero di opere letterarie riconosciute dalla prima frase consecutivamente, l'edizione 2021 è ricca di novità e curiosità.

Il direttore editoriale dell’edizione inglese, Craig Glenday, ha dichiarato:

“L’edizione di quest’anno si è sviluppata nelle circostanze più straordinarie. Il mondo è stato capovolto dal COVID-19, ma le restrizioni e la quarantena non hanno impedito alle persone di battere i record da casa o sui social network. Non mancano quindi risultati fantastici e grandi novità dal mondo della scienza, dello sport, dei videogiochi, della musica e dei film […] Grazie davvero a tutti quelli che hanno collaborato alla sessantasettesima edizione del Guinness World Records. Soprattutto ai primatisti, che nonostante gli sconvolgimenti dell’epidemia sono sempre Officially Amazing!”

Le novità dell’edizione 2021

Lo stile della nuova copertina, illustrata da Rod Hunt. Una specifica sezione dedicata ai videogiochi, in particolare al mondo degli eSports. Il capitolo “Contro Il Tempo“, che spiega come “battere il tuo record da casa”, con i consigli degli esperti e tutti i segreti per poter diventare una delle star della prossima edizione del libro.

12 capitoli tematici con tutti i record, dai classici a quelli più recenti: un capitolo sul Sistema Solare con i pianeti in realtà aumentata, un capitolo sul mondo animale e uno sul corpo umano e le sue stranezze. Anche un capitolo dedicato all’avventura e all’esplorazione, in occasione del cinquecentesimo anniversario della circumnavigazione della Terra.