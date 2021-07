Harry-Meghan, Daily Mail: " Contratto per 4 libri, 1 dopo morte della regina"

Meghan e Harry: intervista, film, Netflix e ora anche un libro (o 4)

L'autobiografia che Harry darà alle stampe l'anno prossimo è solo la punta dell'iceberg di un accordo più ampio e redditizio che il nipote della regina Elisabetta II ha stretto con la Penguin Random House.

Secondo il Daily Mail, le opere saranno quattro e il progetto vede coinvolta anche Meghan, chiamata a scrivere una guida nell'ambito del 'benessere'. Il primo libro di Harry è atteso per il prossimo anno, in concomitanza con il giubileo di platino della monarca, mentre il secondo uscirà solo dopo la morte della regina, ha riferito il tabloid.

Ignoto invece autore e soggetto della quarta opera. Fonti del mondo dell'editoria hanno sostenuto che il duca di Sussex abbia condotto i negoziati in maniera molto assertiva, con l'atteggiamento del "prendere o lasciare": "Il suo prezzo iniziale era 25 milioni di dollari e la cifra finale molto più alta, forse fino a 35-40 milioni".

Ma poi è arrivata la smentita.

Il principe Harry pubblichera' solo un'autobiografia che raccontera' la sua vita "sotto ai riflettori dall'infanzia ai giorni nostri". Lo ha dichiarato un suo portavoce dopo la notizia pubblicata dal Daily Mail di un contratto milionario con la Penguin Random House per quattro libri, uno dei quali da pubblicare dopo la morte della regina Elisabetta.

"Contrariamente ai falsi resoconti di alcuni media, in cantiere c'e' solo un'autobiografia che dovrebbe essere pubblicata alla fine del 2022, come annunciato all'inizio della settimana da Penguin Random House", riferisce un comunicato ripreso da The Independent. Il Daily Mail aveva invece scritto che le opere saranno quattro e il progetto vede coinvolta anche Meghan, chiamata a scrivere una guida nell'ambito del 'benessere'.

Il primo libro di Harry e' atteso per il prossimo anno, in concomitanza con il giubileo di platino della monarca, mentre il secondo uscira' solo dopo la morte della regina, ha riferito il tabloid. Ignoto invece autore e soggetto della quarta opera.

Secondo quanto aveva annunciato la casa editrice questa settimana, il libro del principe Harry fornirà un "racconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a formarlo". Non sono stati resi noti i termini finanziari dell'accordo, ma Random House ha fatto sapere che Harry donerà i proventi in beneficenza.