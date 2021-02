Hillary Clinton scriverà un thriller: "Svela segreti legati alla politica Usa"

Uscirà in ottobre negli Usa il thriller politico di Hillary Clinton, scritto con l'autrice Louise Penny: "Prima di iniziare, abbiamo parlato del suo lavoro come Segretario di stato e le ho chiesto quale fosse il suo peggior incubo. State of terror è la risposta".

Nel libro, un segretario di stato alle prime armi affronta l'arduo compito di ricostruire la leadership americana dopo anni di scarsa influenza all'estero. Viene subito messa alla prova quando un'ondata di attacchi terroristici minaccia di destabilizzare l'ordine mondiale. Un thriller politico d'attualità rappresenta un nuovo territorio per la scrittrice Louise Penny, ma al suo fianco ha una co-autrice di tutto rispetto: l'amica, ex segretario di stato e first lady Hillary Rodham Clinton.

Il precedente è illustre: anche l'ex presidente, e marito di Hillary, Bill Clinton ha pubblicato un thriller, The President Is Missing, a quattro mani con James Patterson nel 2018, un romanzo da oltre 2 milioni di copie nel solo Nord America. Per la prossima estate è previsto un secondo romanzo, The President's Daughter, su un ex presidente degli Stati Uniti la cui figlia è stata rapita: prima tiratura di 1 milione di copie.

Entrambi i Clinton sono fan del genere thriller e attingere ai propri ricordi, personali e professionali, rende tutto ancora più realistico, e infatti State of terror "svelerà alcuni segreti legati alla politica americana" e sarà pieno di "dettagli inediti che solo un presidente può conoscere". Penny e Clinton sono amiche di lunga data. Nel suo libro di memorie, l'ex candidata presidenziale ha scritto di aver letto i libri di Penny dopo aver perso le elezioni nel 2016, un periodo in cui i thriller erano fonte di conforto insieme allo yoga e allo chardonnay.