“Il diavolo e l’acqua scura”: tornano i misteri di Stuart Turton

Stuart Turton ha lavorato come libraio, insegnante e giornalista, ma il suo grande sogno è sempre stato quello di essere uno scrittore. Qualche anno fa questo sogno è diventato realtà e lo ha fatto “con il botto”, perché il suo romanzo d’esordio – Le sette morti di Evelyn Hardcastle, pubblicato in Italia da Neri Pozza nel 2019 – si è rivelato inaspettatamente un bestseller mondiale.

A due anni di distanza è arrivato nel nostro Paese il secondo libro firmato da Turton, dal titolo Il diavolo e l’acqua scura. Non mi permetto di suggerirne il genere, perché lui stesso scrive nella postfazione che è restio alle categorie con cui si definiscono le storie, tuttavia specifica che – pur essendo ambientato nelle Indie Orientali Olandesi nel 1634 e pur avendo come protagonista una nave maledetta – non si tratta né di un romanzo storico, né marinaresco. Sta di fatto che nelle librerie viene riposto in bella vista negli scaffali della giallistica: in effetti, ci sono una serie di omicidi, improvvisati detective che indagano su di essi e un finale a sorpresa.

La realtà è che, giallo o meno, quando si prende in mano Il diavolo e l’acqua scura e si inizia a leggere risulterà davvero molto, molto difficile posare il libro e smettere di andare avanti senza continuare a pensarci continuamente. I romanzi di Stuart Turton hanno infatti questa speciale capacità di agire sulla mente del lettore come una droga, così da restare incollati alle pagine sino alla fine. E che fine!

L’ambientazione storica e di mare contribuisce non poco al fascino sprigionato dalla storia, ma sono la trama intricata, i numerosi misteri da risolvere, i personaggi molto ben caratterizzati e la presenza del sovrannaturale (forse!) a rendere il tutto intrigante e originale. Proprio l’elemento del sovrannaturale impregna le vicende narrate dall’autore: un lebbroso lancia una maledizione sulla nave pur essendo privo di lingua e subito dopo muore tra le fiamme; un potente demone, il Vecchio Tom, si impossessa del vascello e del suo equipaggio, risvegliando un torbido passato; fantasmi e oscure presenze si aggirano a bordo; la stregoneria si intreccia all’alchimia, la magia ai segni premonitori. Eppure, non è né un romanzo horror né paranormale, poiché fino all’ultima pagina Turton decide di lasciare aperto il vero interrogativo: la nave è davvero posseduta o qualcuno si sta burlando delle anime spaventate?

Non manca neppure la storia d’amore che ci fa sognare: quella tra la moglie del governatore generale Sara Wessel e l’ex mercenario Arent Hayes, un omone dal cuore tenero, braccio destro di Samuel Pipps. Proprio quest’ultimo starebbe a rappresentare il detective dotato di inspiegabile talento alla Sherlock Holmes, se non fosse per il fatto che questo non è un giallo come altri (lo abbiamo già detto) e neppure Pipps è un investigatore comune…

In un gioco di maestria che dimostra una capacità incredibile di gestire tanti personaggi, numerose sottotrame, vari enigmi da risolvere e un’evoluzione in continuo crescendo di suspense e adrenalina, Il diavolo e l’acqua scura è subito divenuto il nuovo bestseller inglese del 2021 in Italia e in altri Paesi. Edito da Neri Pozza in una bella cover verde oceano, vi aspetta in libreria per accompagnarvi in un viaggio da brivido.