Il Maggio dei Libri, al via l’11esima edizione a tema dantesco: gli eventi

Un'anteprima cinematografica speciale, la rubrica social "Torniamo #inLibreria" a sostegno di case editrici e librerie, lezioni dantesche online, incontri in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Paese e una fitta rete di iniziative all'estero: sono queste alcune delle principali coordinate dell'undicesima edizione de 'Il Maggio dei Libri', la campagna ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura che invita gli utenti a realizzare attività di promozione della lettura, in presenza o web, con l'obiettivo di stimolare occasioni di incontro, attivare collaborazioni virtuose e dare impulso alla creazione di progetti e iniziative culturali.

Il 'Maggio dei libri' prenderà ufficialmente il via venerdì 23 aprile, in corrispondenza con la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, una ricorrenza che quest'anno, complice il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, è ancora più significativa. È infatti proprio in sintonia con le celebrazioni dedicate al Sommo Poeta che guardano il tema Amor… e i tre filoni di approfondimento ''Amor… ch'a nullo amato amar perdona'', ''Amor… che nella mente mi ragiona'' e ''Amor… che move il sole e l'altre stelle'', ciascuno corredato dalla propria bibliografia di riferimento.

Visivamente rappresentato dall'illustratore e visual artist Vincenzo Del Vecchio, gli utenti potranno ispirarsi alle suggestioni dantesche per organizzare le iniziative da far confluire nella banca dati del sito, con già oltre 2.300 iniziative, in costante aumento. ''Con questa edizione Il Maggio dei Libri vuole proporre un viaggio che ha per tema portante Amor…, inteso sia come sentimento, sia come desiderio a conoscere e comprendere, sia come forza vitale dell'universo e delle sue creature; un viaggio che elegge a propria guida il Sommo Poeta ed i suoi versi immortali'' afferma Paola Passarelli, direttore generale Biblioteche e diritto d'autore.