Inverno 2025: 10 novità letterarie da non perdere e i titoli Audible

1) Intermezzo di Sally Rooney (Einaudi)

Intermezzo, l’ultima fatica letteraria di Sally Rooney edita in Italia da Einaudi a fine 2024, rappresenta un’evoluzione significativa nella produzione narrativa dell’autrice, consolidando la sua reputazione di acuta osservatrice delle dinamiche interpersonali. Già celebrata per opere come Parlarne tra amici e Persone normali, la Rooney ha saputo catturare l’essenza delle relazioni contemporanee, esplorando con profondità le sfumature dell’intimità e dell’alienazione.

Il romanzo si apre con la dipartita del padre dei fratelli Koubek: Peter, un avvocato trentenne di Dublino, e Ivan, un ventiduenne neolaureato appassionato di scacchi. Questo evento luttuoso funge da catalizzatore, sconvolgendo l’equilibrio delle loro esistenze e costringendoli a confrontarsi con questioni irrisolte, oltre che con sentimenti repressi. La narrazione si dipana attraverso le loro esperienze individuali e collettive, mettendo in luce le tensioni e le complicità che caratterizzano il loro legame fraterno.

Peter, avvocato affermato e carismatico, si trova a fare i conti con le aspettative sociali e personali, mentre Ivan, più introverso e riflessivo, cerca di trovare il proprio posto nel mondo, spesso rifugiandosi nella complessità strategica degli scacchi. Un momento particolarmente intenso si verifica quando i due, durante una partita a scacchi, riesaminano le dinamiche del loro rapporto, rivelando vulnerabilità e desideri nascosti. Gli scacchi, infatti, non sono solo un passatempo per Ivan, ma rappresentano una metafora delle mosse imprevedibili della vita, come suggerisce il titolo stesso del romanzo. A tal proposito, in un’intervista rilasciata a Culturificio Rooney ha rivelato che “Intermezzo fa riferimento a una mossa scacchistica, nota come Zwischenzug, che implica un’azione inaspettata, simile al lutto che i protagonisti affrontano”.

Lo stile narrativo, caratterizzato da una prosa sobria e dialoghi incisivi, conferisce autenticità ai personaggi, rendendoli tridimensionali e profondamente umani. I temi affrontati spaziano dalla complessità delle relazioni familiari al peso delle aspettative sociali, passando per la ricerca di identità e significato in un mondo in continuo mutamento. In un’altra intervista per Le Monde, l’autrice ha spiegato: “I miei romanzi si inscrivono nella tradizione del realismo e vedo i miei personaggi come persone reali”.

Come per le opere precedenti, l’accoglienza del romanzo è stata molto positiva in tutto il mondo, con critici che hanno lodato la maturità stilistica e la profondità emotiva dell’opera, vedendo in essa un passo avanti e una crescita professionale per la Rooney. Tutto ciò ha contribuito a consolidarne la posizione come una delle voci più influenti della letteratura contemporanea. Nata nel 1991 a Castlebar, in Irlanda, Sally Rooney ha rapidamente guadagnato fama internazionale grazie alla sua capacità di ritrarre con precisione le sfide e le complessità delle relazioni moderne, diventando un punto di riferimento per la narrativa del XXI secolo.