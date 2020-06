IoScrittore 2020: le 300 opere in finale saranno annunciate live su facebook

IoScrittore 2020: selezionati i 300 finalisti

La decima edizione del Torneo letterario IoScrittore, gratuito e promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol - cui fanno capo le case editrici Astoria, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio, Garzanti, Guanda, Longanesi, Nord, Ponte alle Grazie, Salani, Tea, Tre60, Vallardi - entra nel vivo: è giunto il momento di svelare i nomi dei 300 finalisti che accederanno alla seconda fase della gara, nella quale saranno giudicate le opere intere e che decreterà i dieci vincitori.

IoScrittore 2020: il 16 giugno in diretta facebook i nomi delle 300 opere finaliste

Appuntamento digitale in programma per martedì 16 giugno alle 18.30 in diretta sulla pagina facebook di IoScrittore: interverranno Stefano Mauri, Presidente e AD del Gruppo Editoriale Mauri Spagnol (GeMS) nonché ideatore del Torneo, e lo scrittore Enrico Galiano, protagonista in classe, in libreria e sui social, con il suo nuovo romanzo Dormi stanotte sul mio cuore (Garzanti). A moderare l’incontro sarà Antonio Prudenzano, giornalista e responsabile del sito ilLibraio.it, tra i partner del Torneo insieme a Circolo dei Lettori, il Libraccio, IBS.it e Ubik.

Il torneo letterario dedicato ai nuovi talenti della narrativa italiana

Iniziativa unica nel panorama nazionale, dal 2011 IoScrittore ha messo in moto una mirabile fucina di scrittura, lettura, consigli e valutazioni, che mette in contatto diretto aspiranti scrittori e professionisti dell’editoria. Con il motto Cerchiamo scrittori di talento! il torneo chiede agli stessi partecipanti a leggersi e valutarsi a vicenda, offrendo loro nel contempo utilissimi consigli da parte degli editor. Così, negli anni, intorno alla gara e a tutti gli appuntamenti ad essa legati si è riunita una community di decine di migliaia di partecipanti e, edizione dopo edizione, IoScrittore riesce a dare la giusta voce ai talenti nascosti.

IoScrittore 2020: le 10 opere vincitrici verranno annunciate in autunno

L’agone letterario si concluderà in autunno, quando saranno annunciate le 10 opere vincitrici, che otterranno la pubblicazione in formato ebook e cartaceo con la forma del print on demand con il marchio del torneo. Tra le opere in gara, inoltre, gli editor delle case editrici del gruppo ne sceglieranno una o più per la pubblicazione su carta da parte di uno degli editori della galassia GeMS. Sono previsti anche premi dai partner del torneo per i migliori lettori: un modo per sottolineare l’importanza della fase di valutazione nel processo di selezione e pubblicazione editoriale. In tutte le fasi del torneo letterario i manoscritti sono valutati in forma rigorosamente anonima, per evitare qualsiasi influenza esterna sui giudizi. Per approfondimenti sul regolamento e sulla storia del torneo consultare il sito ufficiale www.ioscrittore.it.