Jaca Book si rinnova: orari, libri, incontri con Carlo Sini, Alice Barale e...

Jaca Book: nuovi orari per la libreria, anteprime e un ciclo di incontri in presenza e online

In un tempo incerto e di difficile ripartenza la libreria incontra i suoi lettori con un nuovo orario: sempre aperta dal lunedì al sabato, dalle 10.30 alle 19.30. Ma soprattutto offre ai lettori uno spazio riorganizzato e rinnovato, frutto della necessità e del desiderio, oggi più che mai urgenti, di ospitare tutto il catalogo dell'editore.

Ecco così a scaffale titoli ormai introvabili, prime edizioni, le Opera Omnia, fino alle più recenti novità spesso disponibili anche in anteprima. Saggistica, filosofia, antropologia, storia, musica, libri d'arte e fotografia, poesia, narrativa internazionale e albi illustrati per i più piccoli. Proseguono le consegne a domicilio per tutti i lettori che non possono raggiungere la libreria o preferiscono ricevere i libri direttamente a casa.

Da quest'anno i libri Jaca Book sono inoltre acquistabili in versione e-book, sul sito dedicato www.jacabook.org e su tutti i maggiori store online: un passaggio importante per una casa editrice che, anche dopo 55 anni di storia, sceglie di declinare la propria indipendenza attraverso nuovi canali.

Jaca Book, Metti un autore in libreria: gli incontri nella Città possibile

Ma la Libreria Città Possibile continua a essere soprattutto un luogo di incontro e condivisione: inaugura così il ciclo "Metti un autore in libreria", dialoghi con autori, giornalisti, studiosi, anteprime, ospiti internazionali. Tutti gli appuntamenti possono essere seguiti in presenza, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e distanziamento, e in diretta Facebook.

Si parte a marzo con gli studiosi di estetica Massimo Carboni e Alice Barale che guidano il lettore alla scoperta del significato filosofico, antropologico e simbolico del colore nella storia dell'arte. Il teologo e storico dell'arte internazionale François Boespflug, ed Emanuela Fogliadini, esperta di iconografia e storia della teologia bizantino ortodossa presentano in anteprima il nuovo libro Il giorno di Pasqua nell'arte.

Il filosofo Massimo Borghesi e i giornalisti Roberto Righetto e Alessandro Banfi in un dialogo tra religione, politica e attualità a partire da Francesco. La Chiesa tra ideologia teocon e ospedale da campo. Il filosofo Carlo Sini e il critico teatrale Antonio Attisani dialogano a partire da La tenda. Teatro e conoscenza, una riflessione sul senso filosofico e il destino del teatro.

La Libreria Città Possibile è sede del Circolo Autori-Lettori, un'associazione che unisce lettori e autori con iniziative e incontri in tutta Italia, in collaborazione con numerose e diversificate realtà culturali. Con la Card gratuita è possibile usufruire di uno sconto base su tutti i libri della casa editrice e delle convenzioni e promozioni attivate dal Circolo.