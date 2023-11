“L’amore è un gatto alla porta”: in libreria il bestseller di Eva Polanski

“L’amore è un gatto alla porta”: in libreria il nuovo bestseller di Eva Polanski

"Per la felicità, il coraggio, la saggezza e, sì, anche per l’amore, ho avuto diversi maestri… E molti erano gatti". Eva Polanski si occupa da lungo tempo di counseling psicologico e di terapia della Gestalt, un metodo psicoterapico fondato dallo psicanalista tedesco Frederick Perls. Ma soprattutto è la bestsellerista dei gatti per eccellenza, pubblicata con grande successo in molti Paesi, dalla Francia alla Spagna, dal Giappone e ovviamente all’Italia, dove gli umani che hanno un gatto – ma forse sarebbe meglio dire viceversa – sono quasi otto milioni. "Con i gatti ci vivo da sempre" dice ad Affaritaliani.it. "Ho studiato, ho viaggiato per il mondo, e so bene come queste cose siano estremamente importanti, ma il mio rapporto con i gatti, con queste straordinarie creature che non smettono di affascinarmi, è esperienza, relazione, ogni volta arricchente, non solamente nozione. Per questo posso dire che alcune delle lezioni più importanti le ho imparate proprio da loro".

Racconto di formazione e favola terapeutica, ispirata alla vita vera e alle esperienze professionali dell’autrice, la sua ultima pubblicazione, che esce ora in tutte le librerie con il marchio Pienogiorno, affascina sin dal titolo: La ragazza che cercava un principe e il gatto che la innamorò.

"Nel corso della mia vita privata e professionale ho visto moltissime ragazze e donne di ogni età, in gamba, indipendenti, anche professionalmente realizzatissime, affannarsi, perdere il sonno, rivestire di aspettative relazioni palesemente sbagliate, soffrire eppure perseverare in rapporti sbilenchi, o con uomini deludenti, a volte prevaricanti, solo perché ingannate dalle proprie stesse attese".

"E allora volevo scrivere qualcosa sull’amore che ogni donna potesse consigliare a un’altra, una storia che fosse al tempo stesso divertimento, emozione e consapevolezza: e una volta ancora un gatto mi è venuto in soccorso. Perchè il principe azzurro non esiste, ma i gatti sì. E per le relazioni di noi umani possono essere una meravigliosa fonte di ispirazione, per autostima, affettività, attenzione, cura, indipendenza, curiosità, resilienza".

"A volte – conclude Eva Polanski - siamo portati a pensare che l’amore funzioni a comando, ma non è affatto così. Piuttosto viene a noi come un gatto alla porta: eccomi dice, amami come sono, o non amarmi affatto". E se un gatto poi ti ruba il cuore, che cosa puoi fare? Niente. Non te lo restituisce più, si è suoi per sempre.