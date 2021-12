La felicità è una cosa seria, libro dell'influencer culturale Dario Padalino

Dario Padalino, influencer da 230mila follower grazie alle pagine Fb e Ig Pillole di cultura, arriva in libreria con una raccolta di poesie

Il 5 Dicembre è uscito il nuovo libro La felicità è una cosa seria di Dario Padalino, giovane autore siciliano e insegnante di lettere a Verona, che dal 2018 gestisce su Facebook e Instagram la pagina di divulgazione culturale, @pillole di cultura, con aneddoti e curiosità storiche e letterarie.



Il libro è una breve raccolta di poesie incentrata sulla felicità, tema tanto caro alla letteratura italiana e non solo. L’opera è un viaggio introspettivo sul proprio senso di felicità e alla domanda se è possibile essere felici, l’autore offre la sua personale risposta nel “sapere amare, circondandosi di affetti sinceri e ad appagare le nostre ambizioni, senza rimpianti”.



L’opera è tra le prime pubblicate dalla casa editrice Bookers Italia Edizioni, la nuova sezione dell’agenzia di influencer marketing Bookers Italia, e si divide in due parti: nella prima, intitolata Psyché (ψυχή), l’anima indaga sul concetto di felicità che si nutre della passione amorosa; la seconda parte lascia invece spazio alla Katharsis (κάθαρσις), ossia alla "purificazione": bisogna allontanarsi da quello che ci viene imposto dalla società per poter comprendere appieno la bellezza profonda delle piccole cose. Il libro è disponibile su Amazon sia in formato cartaceo che eBook.