"La Fiamma nel Buio”, il nuovo romanzo di Michael Connelly

Tornano le avventure di Bosch & Ballard in un thriller mozzafiato edito da Piemme

Un ragazzo viene trovato senza vita in un luogo malfamato della città, seminascosto in un maleodorante vicolo in cui trafficano criminali e spacciatori. Sembrerebbe un caso come un altro, se non fosse per il fatto che questo omicidio è avvenuto vent’anni addietro e nessuno è mai riuscito a scoprirne il colpevole. Quando il caso finisce nelle mani dell’ormai celebre detective Harry Bosch, è un giorno triste per tutti: si sta infatti celebrando il funerale dell’ex poliziotto John Jack Thompson, una leggenda al Los Angeles Police Department. In molti hanno appreso i trucchi del mestiere proprio da lui, e tra questi vi è anche Bosch, che lo rimpiange sia come amico che come maestro. Il suo talento nel riuscire a capire quando qualcuno mentiva era ineguagliabile: come farà adesso, senza di lui?

È proprio attorno al tema della bugia e della verità che ruota l’ultimo, appassionante thriller di Michael Connelly: “La fiamma nel buio”, appena uscito in libreria edito da Piemme. Protagonista è, ancora una volta, il mitico Harry Bosch, ormai divenuto talmente famoso da far sì che Amazon Studios gli abbia dedicato una serie tv: Bosch. Al suo fianco, il tocco femminile di Renée Ballard, a cui ci siamo già affezionati nel precedente “L’ultimo giro della notte”. Ecco, allora, che la squadra di detective più brillante del crime contemporaneo torna a indagare, ma stavolta non sarà affatto semplice.

A volere che sia proprio Bosch ad occuparsi di questo caso irrisolto è lo stesso Thompson, per tramite della moglie: da lei il poliziotto riceve non soltanto le informazioni di cui ha bisogno, ma anche il fascicolo degli archivi che il collega aveva trafugato anni prima per cercare di risolvere il mistero, ossessionato da un omicida a piede libero così scaltro da essere rimasto impunito per tutto quel tempo. Una scoperta, questa, che di certo non può lasciare indifferente Bosch; così; in un attimo la coppia del crime che ha fatto emozionare migliaia di lettori è di nuovo operativa, alle prese con possibili piste da seguire, testimoni da intervistare, documenti da analizzare e rischi da correre, in un crescendo di suspense che ci conduce fino all’ultima pagina con il fiato sospeso.

Dialoghi serrati, narrativa semplice e fluida, intreccio sapiente di ipotesi e realtà, racconti e fatti: “La fiamma nel buio” è un thriller eccezionale uscito dalla penna di colui che il Publishers Weekly ha definito “un maestro assoluto”. Con trentatré romanzi all’attivo e 74 milioni di copie vendute, Michael Connelly è senza dubbio uno degli scrittori più amati del mondo, nonché un bravissimo narratore che si destreggia tra il crime, il thriller, il poliziesco e il giallo, senza dimenticare l’elemento dell’avventura e l’aspetto psicologico.

Infatti, non è mai posto in secondo piano il lato umano, che caratterizza tutti i lavori di Connelly, ma in quest’ultimo si esprime al massimo, fors’anche per il ruolo fondamentale che – per la prima volta dall’inizio di questa serie che vede protagonista Bosch – assume una donna. Renée Ballard comincia a farsi voler bene quasi quanto il suo collega e insegnante, coraggiosa e perspicace com’è. Insieme a lei, l’autore ci porta a riflettere più volte sul fatto che prima o poi tutti siamo costretti a fare i conti con la verità. Anche l’assassino che sembra così impossibile da catturare.

Per maggiori informazioni: www.edizpiemme.it