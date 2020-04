Librerie, Mondadori Store riapre in tutta Italia gli oltre 550 punti vendita

Le librerie Mondadori Store, con il messaggio "Per fare tanto, basta poco", riaprono le porte al pubblico su tutto il territorio nazionale, nella "piena sicurezza di lettori, librai e collaboratori". A partire dal 4 maggio, con le aperture anche nelle regioni Lombardia, Piemonte e Campania, saranno operativi tutti gli oltre 550 punti vendita diretti e in franchising in Italia, salvo ulteriori disposizioni delle Autorità regionali e locali. "Ripartiamo da dove ci eravamo fermati. In oltre un mese di lockdown abbiamo continuato a offrire un servizio ai lettori, con consegne a domicilio. Abbiamo inoltre portato online il nostro patrimonio di storie, eventi, cultura e intrattenimento, affinche' le librerie - anche virtuali - continuassero a essere un luogo di scambio e incontro. Ora rimettiamo in moto il sistema, dando priorità alla sicurezza dei nostri clienti e delle nostre persone" ha spiegato Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail. Nelle ultime settimane, il network di librerie del Gruppo Mondadori ha predisposto un riavvio graduale della propria rete, secondo un programma personalizzato sulla base delle dimensioni degli store - piccoli, medi, grandi -, del loro posizionamento - centro città o centro commerciale - e delle specificità di ogni singolo negozio e delle ordinanze delle diverse Regioni, nel rispetto del protocollo anti-contagio.